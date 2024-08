Dos micros fueron apedreados en Ruta 92: presentaron daños en ventanas y puertas

Tras el ataque, los conductores de los micros se dirigieron a la Terminal de Ómnibus para evaluar los daños y posteriormente se trasladaron a la Comisaría 41 para realizar la denuncia correspondiente.

Dos micros que realizaban el habitual recorrido entre Santiago del Estero y Añatuya fueron apedreados por desconocidos mientras transitaban por la Ruta 92, a aproximadamente dos kilómetros de la entrada a la Capital de la Tradición.

El primer colectivo, que circulaba al frente, sufrió la rotura de un cristal de una de las ventanillas. El segundo micro, que seguía al primero, sufrió daños en el vidrio de la puerta de acceso. Según informaron pasajeros frecuentes, este no es el primer ataque de este tipo en la zona. Los incidentes previos también han ocurrido en el sector de Ruta 92, a la altura del barrio Campo Rosso.

Tras el ataque, los conductores de los micros se dirigieron a la Terminal de Ómnibus para evaluar los daños y posteriormente se trasladaron a la Comisaría 41 para realizar la denuncia correspondiente. Las fuentes policiales indicaron que este tipo de ataques han sido recurrentes, y aunque se sospecha que podrían ser obra de travesuras de niños, no se descarta la posibilidad de intentos de robo que no se concretaron debido a que los choferes no se detuvieron.

La policía continúa investigando el incidente y reforzará la vigilancia en la zona para evitar futuros ataques a los transportes públicos.