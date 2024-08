Alberto Fernández sobre Cristina Kirchner: "Me sorprenden sus afirmaciones"

Alberto Fernández respondió a las críticas de Cristina Kirchner sobre la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género, negando las acusaciones y sugiriendo un trasfondo político.

Alberto Fernández brindó una entrevista exclusiva para El País (España) y rompió el silencio sobre la denuncia por violencia de género presentada por su expareja Fabiola Yáñez. El expresidente también respondió a la reacción de Cristina Kirchner a la acusación.

En respuesta a las declaraciones de Cristina Kirchner, quien describió la denuncia como reveladora de aspectos “sórdidos y oscuros” de la violencia machista, Fernández comentó: “No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte. Me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios”.

Fernández sugirió que la denuncia podría tener motivaciones políticas: “Hay alguien que ha incentivado a Yañez a denunciar y hay un aprovechamiento político del Gobierno (de Javier Milei)”. En cuanto a los rumores sobre una posible demanda de Yáñez, Fernández respondió: “Ella habló de una oportunidad que tenía y no entendía qué ganaba ella si no hacía la denuncia. ‘Decime qué gano si no hago la denuncia’, me dijo”.

Finalmente, Fernández concluyó: “Una cosa es la presunción de culpabilidad y la otra es el linchamiento mediático que lo hace a uno culpable sin posibilidad de defenderse. Son dos cosas distintas”.

Fernández declaró: “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”. Además, afirmó: “Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”.

Sobre los mensajes y fotos que parecen incriminarlo, Fernández explicó: “Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”. También añadió: “No sé cómo es la conversación, no entiendo de qué está hablando cuando dice que llevo tres días golpeándola. Eso nunca ocurrió”.