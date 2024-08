El presidente de México descartó reunirse con Milei, pero aseguró que no pondrá trabas a su visita privada

Afirmó que el presidente argentino es libre de ir al país norteamericano cuando quiera, pero aclaró que no coincide con su manera de pensar y su forma de ser.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este martes recibir oficialmente a Javier Milei durante la visita privada que el mandatario argentino realizará a México el 24 de agosto para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Sin embargo, afirmó que “no hay problema” con su llegada a tierras aztecas.

“No, no (me voy a reunir con él), pero no hay ningún problema, él puede venir. Cuando ha pasado a Estados Unidos solicita permiso para el uso del espacio aéreo, nunca se le ha negado a nadie”, enfatizó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Milei estará en Ciudad de México para hablar en el mayor y más influyente foro de movimientos de derecha del mundo. En julio, el presidente argentino participó en el capítulo brasileño del CPAC cuando aprovechó para reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro.

“Puede venir cualquier presidente o dirigente de oposición”

López Obrador aseguró que este tipo de reuniones son “algo normal” en México.

”Pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas”, dijo.

No obstante, insistió en que no se reunirá con el mandatario argentino: “No coincido con su manera de pensar y su forma de ser, sin embargo, él es libre y una cosa es el Gobierno de México, y otra cosa es el pueblo de México, y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso”, apuntó.

La CPAC México, organizada por el actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, informó el lunes en un comunicado de que Milei asistirá a la reunión para presentar “un firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad en América Latina y el mundo”.

Cómo fueron los cruces entre Milei y López Obrador

Milei y López Obrador han mantenido fuertes cruces en el último año que marcaron las profundas diferencias ideológicas que los separan.

El presidente mexicano primer comparó el triunfo de Milei en el balotaje con el ascenso de Hitler al poder, y luego calificó al entonces mandatario electo argentino como un “facho conservador” por sus cuestionamientos al papa Francisco.

También afirmó el 27 de febrero que no lo recibiría en México en caso de que Milei aceptara una invitación de una legisladora opositora de visitar ese país. “Eso sí que no”, afirmó entonces.

En tanto, a principios de abril, en una entrevista con la CNN, Milei dijo que esas críticas vienen de un “ignorante”. El mexicano le respondió que “ya todo se aclaró” a través de los canales diplomáticos y reafirmó que se mantenían los vínculos bilaterales.