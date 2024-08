Huracán eliminó a Argentinos de la Copa Argentina en los penales

El Globo avanzó a la próxima fase tras igualar con el Bicho 1-1 y luego imponerse por 5-4 desde los doce pasos.

Huracán le ganó 5-4 a Argentinos Juniors por penales en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina, tras el 1-1 en los 90 minutos. El arquero Sebastián Meza, habitual suplente, contuvo dos remates en la definición desde los 12 pasos y ahora el Globo se medirá contra el vencedor del cruce entre Talleres de Remedios de Escalada y Banfield.

Si bien los dos equipos tuvieron chances claras para abrir el marcador, el Bicho se mostró un poco más metido en partido. Nicolás Oroz y Alan Lescano lo intentaron por un lado y Ramón Ábila, con un polémico tanto anulado, por el otro.

La jugada de Wanchope se originó a través de un tiro libre desde la derecha que Héctor Fértoli mandó al área. La pelota rebotó en un jugador y le quedó a Walter Mazzantti, quien apareció por el segundo palo y tiró el centro atrás para que el goleador solo tenga que empujarla.

El ex-Boca lo gritó con todo pero el juez de línea levantó la bandera e invalidó la acción. En el banco del Globo hubo bronca porque la jugada era fina y parecía válida.

El comienzo del segundo tiempo fue todo para Huracán. Situación que aprovechó para romper el cero de la mano de Wanchope. Ahora sí vale. Centro desde la derecha y pifia de Román Vega para la revancha del 9, máximo anotador de la Copa Argentina con 15 tantos.

Impreciso, apurado y con poco fútbol, Argentinos Juniors no solo se cayó en lo anímico sino que perdió la convicción que tuvo en la primera mitad y, de no ser por un débil cabezazo de Luciano Gondou, casi que no pudo lastimar a su rival.

Sin embargo, cuando el partido ya se terminaba, Alan Rodríguez marcó el agónico empate para estirar la definición a los penales. Centro desde la derecha que rechazó Sebastián Meza y la pelota le quedó servida al uruguayo para el 1-1 en los 90 minutos.