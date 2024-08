Luciana Rubinska habló sobre los rumores de un vínculo con Alberto Fernández

En el marco de las mujeres que habrían tenido estrecha relación ajena a lo profesional con Alberto Fernández, el nombre deLuciana Rubinska estuvo circulando el fin de semana en redes sociales.

Durante su paso por A la Barbarossa (Telefé), la panelista Pía Shaw le preguntó, sin vueltas, por los rumores: "Tu nombre estuvo todo el fin de semana en redes sociales diciendo que en algún momento, vos y Alberto habrían tenido algún tipo de relación".

Rubinska contestó: "Primero, el tema de las redes sociales es un foco de basura, es una cloaca. Lo que más me llamó la atención no es lo de las redes sociales, pero me empezaron a llegar comentarios en Instagram y otros de amigos y amigas con ’Che, dicen que vos...’".

"Entonces, desmiento totalmente. Yo no tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández", sostuvo. Y agregó: "Mi solidaridad es total con la víctima, con Fabiola (Yáñez, quien denunció al expresidente por violencia de género). Fue muy escalofriante escuchar su relato y su denuncia".

Más adelante, apuntó contra “ciertos periodistas” -no dio nombres- que dieron replicaron la información falsa, entre los que se encuentran algunos que ella decía respetar.

"Me preocupa que colegas a los que les tenía respeto den a entender algo sin preguntarme y haciéndose eco de una fake news. Eso es preocupante, porque, hasta ahora, no hay modo de resguardarse de las cloacas de Instagram y de Twitter. Pero con los periodistas, tiene que haber un límite, porque instalan, instalan, instalan y algo quedará".

Sobre el final de su participación en el programa, Rubinska insistió en que el vínculo que compartió con Fernández, a quien entrevistó en televisión durante la pandemia de coronavirus, era “estrictamente profesional”.

“Yo tuve una relación profesional con él como tuvieron otros periodistas. Teníamos contacto directo. Le he preguntado sobre la cuarentena, sobre Vicentin, en fin. Era una fuente más. Lo que pasa es que cuando una mujer periodista consigue una información relevante o entrevista importante, infieren que es porque el entrevistado le tiene cariño. Yo tengo 25 años de trayectoria”, aseguró Rubinska.

"¿Vos lo conocías a Alberto Fernández?", le planteó Pía. "Sí, yo tuve una relación profesional como tuvimos muchos periodistas".

"Yo tengo dos lecturas -dijo en referencia a las versiones que se empeñaron en vincularla con Alberto Fernández-. Una es la de los periodistas que se hacen eco de la basura que se escucha y se lee. Como periodistas, tenemos que tomar las cosas con seriedad y no dejarlo pasar".

"Después pasó otra cosa -siguió-. Yo tuve como la mayoría de los periodistas en la Argentina algún tipo de búsqueda de información porque me gusta investigar y preguntar. En ese contacto directo, le he preguntado (a Alberto Fernández), como una fuente permanente, sobre la cuarentena, sobre Vicentín".