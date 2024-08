La “indignación” de Hollywood porque Joaquin Phoenix renunció a una película donde debía encarnar a un personaje gay

¿Tendrá que afrontar consecuencias? A dos meses del estreno de “Joker: Folie à Deux”, el actor se enfrenta a las críticas, tras abandonar una producción en México.

La decisión de Joaquin Phoenix de abandonar un proyecto cinematográfico tan solo días antes de que comenzara la filmación ha sacudido la industria de Hollywood. Lo que inicialmente parecía ser una película prometedora bajo la dirección de Todd Haynes en México, ahora se ha convertido en una controversia que amenaza con empañar la reputación del actor, así como la estabilidad de la producción.

El filme, aún sin título, se perfilaba como una obra ambientada en la década de 1930, que exploraría un intenso romance gay, con la participación del actor Danny Ramírez, conocido por su papel en Capitán América: Un nuevo mundo. Lo que sorprende de la situación es que fue Phoenix quien inicialmente presentó el proyecto a Haynes, por lo que su salida repentina del rodaje fue desconcertante.

Joker: Folie à Deux

El intérprete de 49 años es conocido por su dedicación extrema a los personajes que interpreta, pero también ha demostrado una notable vulnerabilidad antes de comenzar proyectos. En una entrevista para 60 Minutes con Anderson Cooper, confesó que suele sentirse “petrificado” antes de asumir un papel.

Phoenix admitió que el miedo a no poder “encontrar el lugar adecuado para expresar” sus ideas lo atormenta antes de iniciar un rodaje, lo que podría haber sido un factor en su reciente decisión.

Pero esta no es la primera vez que el actor muestra señales de incertidumbre durante la producción. En 2022, dos fuentes revelaron a The Hollywood Reporter (THR) que él amenazó con abandonar Napoleón de Ridley Scott a menos que el cineasta Paul Thomas Anderson, con quien trabajó en The Master (2012), fuera contratado para hacer reescrituras en el guion.

Por otro lado, el reciente comportamiento de Phoenix ha provocado que muchas figuras de Hollywood se pregunten si el actor enfrentará consecuencias más serias, tal como lo han hecho otros actores en el pasado.

Un ejemplo recordado es el de Kim Basinger, quien en 1993 fue demandada por incumplir un contrato verbal para protagonizar Boxing Helena. El tribunal determinó que la icónica sex symbol debía pagar a Main Line Pictures casi USD 9 millones de dólares en daños, aunque la sentencia fue revocada un año después. Basinger llegó a un acuerdo en 1995, y se comprometió a retribuir USD 3,8 millones de dólares.

Otro ejemplo es el de Bruce Willis, quien abandonó Broadway Brawler a mitad de producción y terminó realizando tres películas para Disney a un precio muy inferior al que estaba acostumbrado como estrella de acción. A pesar de las circunstancias, dos de estos largometrajes, Armageddon y El sexto sentido, resultaron ser éxitos de taquilla.

Sin embargo, no todos en la industria creen que Phoenix sufrirá las mismas consecuencias. Un agente externo expresó para THR que la situación podría resolverse sin mayores complicaciones para el actor.

Se ha especulado que Phoenix podría aceptar devolver el salario de siete cifras que ya ha cobrado, una cantidad que no representaría un gran problema dado el éxito financiero que ha obtenido con películas como Joker, de 2019. “Mientras sigan amenazando, aceptará. No es nada para él”, aseguró la fuente.

Otros informantes afirmaron que algunos productores han expresado superficialmente la opción de poner en la lista negra a Phoenix, pero la mayoría reconoce que eso no es realista, particularmente considerando que se espera que la secuela Joker: Folie à Deux, se perfile como uno de los títulos de mayor recaudación este 2024.

A medida que Phoenix se prepara para presentar Joker 2 en el Festival de Venecia, la sombra de esta controversia podría acompañarlo en las preguntas de la prensa, aunque su historial sugiere que preferirá mantenerse alejado de la publicidad excesiva, centrándose en su trabajo más que en las apariciones mediáticas.

Joker: Folie à Deux se estrenará en América Latina el 3 de octubre de 2024, y en Estados Unidos, España y el resto del mundo, el próximo 4 de octubre.