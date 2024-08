La abuela de Fabiola Yañez habló sobre la relación de su nieta con Alberto Fernández: “Nunca nos lo presentó”

Los familiares de la ex primera dama se mostraron muy preocupados por la situación que le tocó atravesar a la exesposa del expresidente de la Nación. “Que pague por lo que hizo”, reclamó su tío.

Violeta Verdugo de Yañez, la abuela de Fabiola, habló sobre la relación que tenía su nieta con el expresidente de la Nación, Alberto Fernández. La familia de la ex primera dama se mostró indignada por la violencia que ejerció el exmandatario sobre su exesposa y la mujer se mostró muy preocupada por lo sucedido.

“Mi hijo me apaga el televisor porque me afecta todo esto, no pude ver las fotos de Fabiola donde está golpeada”, dijo entre lágrimas al diario Río Negro. Por su parte, Cristian Yañez, el tío de Fabiola que se encuentra cuidando a Violeta tras la denuncia de su sobrina, aseguró: “Estamos muy dolidos, mi mamá tiene 83 años y está muy consternada, no pensábamos que pasaba esto”.

Además, ambos detallaron que nunca tuvieron vínculo con Alberto. “Fabiola nunca me lo presentó, yo estaba un poco sentida, pero ahora me doy cuenta de que ella nos estaba cuidando”, expresó Violeta.

El tío de Fabiola también opinó al respecto y se mostró indignado: “Nos manteníamos alejados porque ella nos mantuvo al margen y ahora entendemos por qué. Imaginate enterarme de lo que vivió mi sobrina y ver esas fotos, lo que significó para mi mamá que la crio”.

Además, la abuela de la ex primera dama mencionó que Alberto Fernández nunca visitó a la familia de su exesposa durante sus viajes a Río Negro. “Todavía no pude conocer personalmente a Francisco -su bisnieto-, solo lo vi por la televisión”, lamentó.

Cristian explicó que había hablado con Fabiola sobre esta situación y ella les contó por qué los mantuvo alejados del expresidente: “Nos dijo que no quería involucrarnos”.

Sobre la denuncia de su nieta, Violeta comentó: “Yo le creo y creo en la denuncia”. Su tío aseguró que mantiene contacto con su hermana y madre de la exesposa de Alberto: “El otro día hablé con ellas, les mandé un mensaje. ´Estamos bien´, me respondió mi hermana”. Además, apoyó a su sobrina y pidió “que Alberto pague por lo que hizo, que la Justicia responda”.