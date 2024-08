Pidió una pizza a través de una aplicación y cuando la estaba cortando encontró algo inesperado

Una mujer recibió el pedido de un local de Almagro, realizó una queja y se hizo viral en las redes sociales.

Una mujer recibió algo inesperado al cortar su pizza comprada en un local de Almagro a través de una aplicación. Vale, usuaria de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) compartió su experiencia al encontrar una espátula debajo de la masa. “Cuando empiezo a cortar siento un ruido raro, la levanto y aparece una espátula en la caja”, explicó desde su perfil, @ScarletCloak.

El inusual descubrimiento ocurrió después de pedir una pizza grande mediante una aplicación de entrega a domicilio. Al comenzar a cortar la pizza, la herramienta quedó al descubierto, lo que generó preocupación debido al peligro potencial de encontrar un objeto extraño en un alimento. Vale decidió contactar a la aplicación para reportar el incidente.

La respuesta que recibió de la aplicación inicial no fue satisfactoria. “Hola Vale. Un gusto saludarte. ¿Me darías más detalle de tu consulta?”, le escribieron en un mensaje de servicio al cliente. Vale envió una foto de la pizza con la espátula y detalló lo sucedido. Aunque la respuesta de la aplicación empezó con una disculpa y un reconocimiento de la insatisfacción de la cliente, el desenlace no ofreció una solución concreta al problema.

El mensaje de la aplicación concluía: “Quiero pedirte disculpas por el malestar generado. Me encantaría brindarte una respuesta diferente pero no me es posible. Sin embargo, quiero que sepas que tendré en cuenta cada uno de tus comentarios. Aquí estaré cuando me necesites. Saludos”, acompañado de un corazón. Esta falta de solución efectiva hizo que Vale reaccionara negativamente y decidiera exponer la situación en las redes sociales, lo cual llevó su publicación a hacerse viral.

El posteo llamó la atención en X, obteniendo más de 4 millones de reproducciones, 42.000 “me gusta” y generando cientos de comentarios de otros usuarios. Algunos compartieron situaciones similares, mientras que otros se sumaron a la indignación sobre la respuesta de la aplicación.

Este episodio resalta la importancia de la calidad y seguridad alimentaria, así como la respuesta eficiente a quejas de clientes por parte de servicios de entrega a domicilio. Esta historia sirve como recordatorio de que los consumidores esperan soluciones efectivas cuando se presentan problemas con sus pedidos, especialmente aquellos que podrían comprometer su seguridad.

“Vale, a la pizza la preparó el local de comidas, donde un empleado de la cocina (una persona) cometió un error. La aplicación solo te facilitó la forma de comprarla y te la llevó hasta tu domicilio, no tiene la culpa del inconveniente”, “Llevale la espátula, a un pobre cocinero se le perdió, te van a dar una pizza y esperemos que no corran a quien cometió el error, no seas malévola”, “Me recuerda a la empanada con tornillo que recibí hace unos meses. La respuesta fue que si quería me mandaban otra”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.