A corazón abierto, Oriana Sabatini habló de sexo y reveló un dato que pone en alerta a Paulo Dybala

La actriz y cantante fue muy sincera y sus declaraciones se hicieron virales. Una frase también dejó en shock a sus padres.

Oriana Sabatini no tiene dramas a la hora de hablar de sexo. En 2022 contó que si pasa mucho tiempo sin ver a Paulo Dybala practica la autosatisfacción y ahora fue por más revelando que consume pornografía desde chica, aunque siente que eso le afectó a la hora de relacionarse con los hombres.

“Sé que me ha afectado personalmente porque te pone expectativas de lo que se tiene que hacer y no. Pero hablando en serio, ¿cuánto nos arruinó la mente? Empecé a ver porno antes de tener una experiencia sexual y más allá de todas las cosas que están mal en el porno, incluso en las películas te muestran una imagen de cómo se tiene que ver, cómo te tenés que ver, después te arruina para el resto de la vida”, se le escuchó decir en su podcast, que tuvo de invitada a la sexóloga Cecilia Ce.

Por último, y tras repetir que se masturba desde temprana edad, confirmó que dejó de tomar pastillas anticonceptivas y que lo consideró como un antes y después en su vida. “Me sentía medio rara, probé dejarlos porque estaba mal. Lo hice y fue como si me hubieran levantado un velo negro de la cara. No sé si fue algo mental, personal, pero realmente sentí una diferencia muy grande, fue porque me animé a probar. Pero ahora porque no me molestaría que pase lo que tenga que pasar, pero el día de mañana, si no quiero, no voy a volver a tomar anticonceptivos”, concluyó dejando entrever que pronto podría llegar la noticia que esperan sus fans: un bebé junto a Dybala, su flamante esposo.