Luis Caputo: “No hay que preocuparse si salimos del cepo un mes antes o un mes después”

El ministro de Economía reiteró que es importante no cometer errores al momento de quitar las restricciones cambiarias. Qué dijo sobre la inflación y la acumulación de reservas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso en la Bolsa de Comercio de Córdoba y aseguró que “no importa si salimos del cepo un mes o un mes después, sepan que vamos a salir y todo se va a solucionar”. También pidió que el sector privado confíe en el programa macroeconómico del Gobierno y adelantó que, además del Impuesto PAÍS, quiere quitar el impuesto al cheque y a los ingresos brutos.

“Ustedes tienen que saber que el rumbo del país no va a cambiar, eso tiene que garantizar las inversiones”, explicó el líder de la cartera económica. También dijo que “no es cierto que con el cepo no se puede crecer”.

Caputo contó que con el Presidente Javier Milei van a seguir el plan que ya han elaborado, y que no ponen como meta una fecha para salir del cepo, sino que ellos se manejan por condiciones para que cuando “salgamos del cepo no pase absolutamente nada” y solo exista “una absoluta calma”.

El ministro sostuvo que “todavía no están dadas las condiciones” para salir del cepo porque aún existen “problemas de stock, de flujos y hay que sanear el balance del Banco Central”.

“Este es un país muy sensible a los sobresaltos cambiarios, tranquilos, vamos a salir bien y no va a haber ningún problema con el cepo. Lo que estamos haciendo es todo en función a eso. Bajar la inflación apunta a eso, si nosotros bajamos la inflación, con eso baja la brecha, hay más reservas y se facilita la salida del cepo. “Preocúpense por el cómo y no por el cuándo”, completó.

El funcionario del gobierno de Javier Milei confirmó que primero quiere quitar el Impuesto PAÍS porque él dijo que “cuando se aprobara la Ley Bases lo iba a sacar y nadie me creyó”.

“Nosotros cumplimos, es un impuesto que recauda más de un punto del PBI, y no es coparticipable. No saben el esfuerzo que vamos a hacer a nivel Nación. Ese es un punto crucial”, contó. Caputo explicó que, quitando el tributo, va a bajar “un escalón la inflación y va a hacer la economía más competitiva”.

Luego de lograr el superávit, el ministro quiere sacar “esencialmente a nivel nacional los tributos más distorsivos, como el impuesto al cheque y las retenciones”. “El otro impuesto que hace tremendo daño es a los ingresos brutos, hay que sentarnos con las provincias para ver cómo podemos hacer”, detalló.

El funcionario dijo que la idea del mecanismo de blanqueo es lograr que la gente “deje de estar escondida, saque los dólares del colchón y los ponga a producir”. Además, agregó que no tiene “un fin recaudatorio” y que es “sin multa para cualquier valor que se haga antes del 30 de septiembre”.

“El blanqueo es opcional, pero yo le digo a la gente que si no va a blanquear no se queje, porque todos están haciendo un esfuerzo fenomenal. No hay ninguna excusa para no blanquear, el país lo necesita”, confesó.

El Riesgo País dejó de ser un indicador fiel para el ministro de Economía porque “lo que más hay que mirar hoy es la realidad”. Es por eso que el índice, que está relacionado con la incapacidad de un país de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero, no es tomado en cuenta por el líder de la cartera económica: “La realidad es lo que se va a llevar por delante a todas las dudas. Porque la realidad va a ir mejorando cada vez más. Con esto me refiero a la inflación y crecimiento, la inflación va a seguir bajando y la economía va a seguir recuperándose”.

“Vamos a pagar sin refinanciar. El pago de enero (2025) está garantizado, y el de julio se hará con el superávit. El próximo pago es enero 2026, y para entonces estarán todas las dudas despejadas”, sostuvo Caputo, aunque sin dar precisiones respecto de cómo será la ingeniería de pagos.

Sobre la inflación para los próximos meses, tras el 4% de julio, el ministro se mostró “muy optimista”: “Atacamos todas las causas que la generan”, dijo y vaticinó una inflación por debajo del 4 por ciento.