River no pudo sostener la victoria y terminó igualando con Gimnasia en La Plata

El Millo lo ganaba desde el inicio del complemento, pero el Lobo reaccionó y empataron 1-1 por la Liga Profesional.

Le costó y mucho a River hacer pie en el Bosque platense. Incluso con Marcelo Gallardo sentado en el banco de suplentes. En un partido que tuvo de todo, desde la Ley del Ex de Nacho Fernández hasta el debut de Maximiliano Meza, fue empate 1-1 contra Gimnasia en la fecha 11 de la Liga Profesional.

El ceño fruncido del Muñeco al momento de irse a los vestuarios fue la muestra fiel del deslucido primer tiempo que tuvieron sus dirigidos. Con Adam Bareiro absorbido por la zaga platense, la única oportunidad del Millonario para desnivelar la historia de arranque la tuvo en sus pies Manuel Lanzini, aunque no llegó a hacer pie en el área chica.

Después fueron todas embestidas del Lobo: por izquierda con Benjamín Domínguez, por el medio con Martín Fernández y por derecha con Juan Pintado. Rápido de reflejos y muy seguro en el juego aéreo, Jeremías Ledesma se lució y evitó que varios remates terminaran en las redes de su arco.

No pudo con el último de la etapa inicial, un disparo a contrapierna y a la carrera de Domínguez para el 1-0, aunque lo salvó el árbitro Hernán Mastrángelo a instancias del VAR. El gol del pibe tripero fue anulado por una posición adelantada que generó polémica en La Plata.

Antes de iniciar el complemento, Gallardo sorprendió con un triple cambio con el fin de revitalizar y darle frescura a un equipo que tenía el freno de mano puesto: adentro Franco Mastantuono, Rodrigo Villagra y Maximiliano Meza, quien hizo su debut con la banda roja frente al club que lo vio nacer futbolísticamente.

Con el medio fortalecido, River rápidamente cambió la imagen y no tardó en reflejarlo en el marcador. A los diez minutos, Meza se sacó de encima a dos rivales, descargó para Felipe Peña Biafore en el círculo central y éste filtró un pase para Mastantuono sobre el andarivel izquierdo. El pibe, lejos de apostar a la jugada personal, vio un hueco en el área grande y tocó al medio para Nacho Fernández, quien definió a la carrera y cumplió con la inexorable Ley del Ex. No hubo festejo por el 1-0, sino pedido de perdón de cara a la tribuna.

Aquella conquista del espigado volante zurdo fue una inmerecida trompada al mentón para Gimnasia, que tuvo que sacudirse el polvo y volver a atacar como en la etapa inicial. Trató de llegar al empate gracias a las estampidas de Domínguez y los buenos ingresos de Matías Abaldo y Santino Primante. La llave del gol, sin embargo, la tuvo cerca del cierre Rodrigo Castillo, quien se frotó las manos tras un centro de Nicolás Colazo y solo debió empujarla a la red.

River no pudo cuidar la ventaja mínima, tampoco aprovechó las chances de contrataque que tuvo y hasta casi lo pierde sobre el final. Con este resultado, los de Gallardo quedaron octavos con 16 puntos y no pudieron meterle presión a Racing, puntero con 20. Los de Marcelo Méndez, por su parte, se ubican en el 16° puesto con 14 unidades.