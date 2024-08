Ana Rosenfeld confirmó la drástica decisión que tomó Mauro Icardi contra Wanda Nara: “Es presión económica”

A poco más de un mes de la separación de la cantante y el futbolista, la abogada de la mediática dio detalles de la medida que tomó el deportista contra su expareja.

Después de varias idas y vueltas, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a atravesar un momento sensible. Es que, a poco más de un mes de su separación, y a pesar de las reacciones virtuales que la cantante y el futbolista mantuvieron en los últimos días, el vínculo entre ambos no es fluido. Como si fuera poco, en las últimas horas, el deportista tomó una drástica decisión contra su expareja: cortó sus tarjetas.

El dato fue confirmado por Ana Rosenfeld, la abogada de la artista, quien dio detalles al respecto. “Es verdad, esperemos que las reinstaure en cualquier momento. Un marido, en general, cuando quiere recuperar a una mujer, lo primero que utiliza es la presión económica, y parte de esa presión es dejarla sin víveres”, comenzó diciendo la letrada en diálogo con Socios del Espectáculo.

Al analizar la situación y las acciones del jugador del Galatasaray, Rosenfeld comparó su accionar con otros casos que ha tratado: “No es un caso diferente de los que veo todos los días”. En ese contexto, el cronista le consultó si el conflicto no escalaría al punto de llegar a un divorcio. “Por ahora Wanda me dijo que es una separación, no un divorcio, y en ese caso debería ser en Italia, último domicilio conyugal”, respondió la letrada.

Por último, Rosenfeld dio detalles de cómo fue la reacción de Wanda Nara al enterarse de la decisión de Icardi: “No se encontró ahora con esta noticia. Me llama todos los días y me dice: ‘Ana, me cortó la tarjeta’. Y hay que mantener a dos criaturas, por eso yo trato de interceder para que eso se resuelva lo mejor posible”.