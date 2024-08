Causa contra Alberto Fernández: esta semana comienzan a declarar los testigos clave

La Justicia tomará testimonio a más personas en la causa por violencia de género del expresidente contra Fabiola Yáñez. La secretaria del exmandatario, María Cantero, y la periodista Alicia Barrios serán las primeras.

La causa por violencia de género contra Alberto Fernández avanza y esta semana la Justicia llamó a declarar a testigos clave, que podrían dar más detalles sobre los hechos que denunció Fabiola Yañez. La secretaria del exmandatario, María Cantero, y la periodista Alicia Barrios serán las primeras en brindar testimonio.

El fiscal Ramiro González también citó al exdirector de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra; al exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez; a la madre de la ex primera dama, Miriam Yañez Verdugo y a la ex mejor amiga de Fabiola, Sofía Pacchi.

El próximo jueves a las 10.30 declarará la periodista Barrios, que fue mencionada en la declaración de Yañez como una “excelente mujer” que sabía lo que la ex pareja de Alberto Fernández estaba viviendo. “Ella dijo en una nota periodística que a Olivos entraban periodistas y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos. Es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”, dijo Yañez.

Por su parte, Barrios declaró en diálogo con LN+: “Ella ha pasado momentos terribles, muy duros, que son comunes -en general- a las mujeres que se enamoran, que aman demasiado”. Sobre los supuestos maltratos que sufría Yañez, aclaró que nunca vio violencia: “No hacía falta porque se notaba. Te das cuenta en el destrato”.

La otra testigo, Cantero, dará testimonio cerca del mediodía. La ex secretaria recibía los mensajes de la ex primera dama y las fotos de los golpes.

Para el 26 de agosto está previsto que declare, a las 10 de la mañana, el intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez. Su testimonio genera expectativa porque es una persona muy cercana a Alberto Fernández. También se envió un exhorto a España, Madrid, para tomarle declaración a la madre de la ex primera dama, Miriam Yañez Verdugo.

Las declaraciones pendientes

El fiscal González fijará la semana que viene la fecha para dos declaraciones más: la de Federico Saavedra y la de Sofía Pacchi.

En la declaración que dio desde España, Yañez contó que luego de un golpe de puño por parte de Alberto Fernández, Saavedra le dio “globulitos de árnica” y le dijo que el moretón del ojo iba a irse con el tiempo.

“Estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, escribió Yañez en la primera presentación. Por Zoom, agregó que el médico no le preguntaba cómo habían sucedido los hechos. “No quería saber”, deslizó.

Por su parte, Pacchi fue citada a declarar porque habría sido abordada por el exmandatario para tener relaciones sexuales. Cuando Fabiola se enteró y se lo recriminó al Presidente de ese entonces, este la zamarreó y tomó del cuello, según la ex primera dama. La amiga de la actriz habría sido testigo.