Ordenaron la detención del policía acusado de matar a Bastian en un enfrentamiento con motochorros

En el fallo, los jueces fundamentaron su decisión en que el efectivo podría entorpecer la investigación e incluso fugarse, por lo que dictaminaron su “inmediata detención”.

La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora decidió revocar la excarcelación de Juan Alberto Tonzo, el policía acusado de haber matado a Bastian Escalante durante un enfrentamiento con motochorros en Wilde.

En el fallo, los jueces Pablo Little, Alejandro Rojas y Esteban Baccini fundamentaron su decisión en que el policía podría entorpecer la investigación e incluso fugarse, por lo que dictaminaron su “inmediata detención”.

Tonzo había sido liberado a fines de julio, cuando su defensa presentó un pedido de excarcelación que fue otorgado por el Juzgado de Garantías. Sin embargo, el abogado de la familia de Bastián, Matías Morla, apeló la resolución ante la Cámara de Apelaciones y logró que la decisión quedara sin efecto.

“Acá no hay nada que festejar. Esto es simplemente el primer paso en esta lucha por justicia que terminará cuando logremos la prisión perpetua del asesino de Bastian. Hoy la Cámara corrigió el gravísimo error de primera instancia. Son jueces justos, probos y tremendamente razonables”, aseguró el letrado.

Su mamá, Johana, también se refirió a la decisión de la Justicia de revocar el fallo de primera instancia y expresó: “Bastian no merecía morir en manos de este delincuente, porque no es un policía, es un asesino. Hoy empezamos a hacer justicia, pero quiero que pague de por vida en una cárcel”.

Habló el policía que mató a Bastian durante un enfrentamiento con motochorros: “Lo que hice fue defenderme”

Marcha por Bastian Escalante

Juan Alberto García Tonzo explicó que aquel 10 de julio un grupo de delincuentes lo abordó para robarle. El agente de la Policía Bonaerense intentó defenderse y comenzó a perseguir a los atacantes, hasta que surgió la balacera.

“Yo estaba de civil ese día, cuando desciendo de la moto veo como dos motos se me acercan. Había cuatro masculinos, uno de ellos se me pone encima de la moto, se baja y me dice ‘quedate quieto o te mato’. Cuando me identifico como policía, la moto que estaba estacionada atrás se da a la fuga. El de blanco, que estaba a pie, empieza a correr y no sé cuándo escucho que dice ‘tirale, matalo, matalo’. Escucho unas detonaciones de fuego y ahí es cuando trato de repeler la agresión”, aclaró.

“No lo vi, ni a él ni a su madre, en ningún momento”, dijo García Tonzo, que reveló que efectuó entre “siete y ocho disparos” y también aclaró que había varios elementos que le obstaculizaban la visión cuando se desató el tiroteo.

En ese sentido, relató: “Recién vi al nene cuando estaba en el piso, con la madre gritando, pidiendo por ayuda. Me acerqué, traté de contener la pérdida de sangre y les pedí a los vecinos que llamaran al 911. Al día siguiente me enteré de que falleció”.

El policía bonaerense aseguró que lo único que hizo con los siete disparos que ejecutó fue tratar de defenderse del intento de robo. “Yo lo que hice fue defenderme. Traté de resguardar mi integridad y la de los demás”, señaló en una entrevista con Telefe.

“¿Qué le diría a la familia de Bastián? Lo lamento mucho y si pudiera acercarme a donde están ellos, darles una mano, lo que necesiten. Obviamente, lamentablemente no se puede reparar”, dijo sobre la compleja situación que atraviesa la familia.

El policía fue imputado por homicidio cometido con arma de fuego en exceso de la legítima defensa, luego de que las pericias comprobaran que la bala que mató a Bastian Escalante salió de su arma reglamentaria.