“Alimento para compartir”: la particular estrategia de una mujer con fondos insuficientes para pagar

Una mujer fue a comprar comida a un negocio y al momento de pagar su tarjeta de débito no tenía fondos y le hizo un inusual planteo al encargado del local, que quedó grabado y subido a redes sociales.

Una mujer fue a comprar a un almacén y cuando intentó pagar con su tarjeta de débito, la terminal les indicó que no había saldo disponible. La clienta le preguntó al empleado si “tenía comida para compartir para personas con fondos insuficientes”.

Ante la primera pregunta de la mujer, el vendedor quedó sorprendido sin entender qué era lo que realmente quería. La clienta aclaró: “O sea que si se presenta una persona que no tiene para pagar, ¿no se le brinda ningún alimento?”. La situación quedó grabada por el celular del vendedor, se viralizó rápidamente en las redes y generó debate.

“No sé si puedo llevar esto o algún otro alimento que dan así para compartir cuando hay fondos insuficientes”, le dice la señora a lo que el joven que la atendía responde: “¿Alimentos para compartir cuando hay fondos insuficientes? No, ni idea que es eso”.

Ante esto, le dice: “Es que a nadie le puede faltar la comida, ¿viste?”. A lo que el joven volvió a responder: “Ah, no. No tengo ni idea de lo que me estás hablando”.

Un poco enojada por la situación, la mujer arremetió: “Este es un lugar de administración de comida. O sea que si se presenta una persona que no tiene para pagar, ¿no se le brinda ningún alimento?”. “No, acá se vende”, le respondió el vendedor.

“Bueno, hay que ir pensando en que haya un porcentaje en beneficio a la sociedad. Es trabajo social. Para reflexionar, porque yo tengo que hacer un acta ahora por esto”, amenazó la mujer pidiéndole los datos del joven que la atendía, a lo que él le proporcionó nombre y apellido junto a la dirección del local.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y miles de personas comentaron indignadas: “Cuando dijo alimentos para compartir, yo pensaba que se refería a que podía llevar para compartir con otra persona jajajaj”, “Pensé que buscaba algo para compartir con varias personas y resulta que era una manguera”.

Al ver que el posteo comenzó a llegar a mucha gente, el joven aclaró cómo fue que llegó a esa situación: “Contexto: me pide 5 cosas, me da la tarjeta de débito sin saldo. Le digo que no tiene saldo y me dice: ‘¿Me llevo esto (señalando la bolsa) o me das un alimento para compartir?’ Y ahí arranca el video”.

“El trabajo de atención al cliente tiene que pagar arriba del millón de pesos, hermano que paciencia la verdad”, “¿Fue en Banfield? Laburo en una cafetería y es una señora toda rubia (recontra bien vestida) y vino por lo mismo, se sentó en una mesa esperando que la atienda y no pagar”, “Y en alguna concesionaria Mercedes-Benz si voy con el saldo insuficiente, ¿no me darán algún auto que tengan de sobra?”, fueron algunos de los comentarios que quedaron plasmados en el posteo.