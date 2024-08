Tras el escándalo: Villarruel convocó a una sesión para debatir sobre el aumento de sus dietas

La Vicepresidenta tomó la decisión luego de que los legisladores presentaran una resolución para dar marcha atrás con el ajuste que elevaba sus salarios a $9.000.000 por mes.

La vicepresidenta y titular del Senado Victoria Villarruel convocó a una sesión especial para el próximo jueves a las 10 para que los legisladores “debatan sobre el aumento de sueldos”, tras las fuertes críticas del presidente Javier Milei a la suba de salarios de los legisladores a $9.000.000 por mes y habló de “traición a la patria”.

Como anticipó TN los senadores darán marcha atrás con el aumento y mantendrían sus dietas en los 8 millones de pesos, en bruto, que perciben por mes. Presentarán un proyecto de resolución que deje sin efecto el enganche del aumento de sus dietas con los aumentos de los trabajadores legislativos.

Villarruel tomó la decisión de convocar a una sesión para que los senadores debatan sobre el aumento de sus dietas en medio de la fuerte tensión con Milei y tras las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, que planteó en conferencia de prensa en Casa Rosada: “Hay que preguntarle a ella por qué no pudo frenar este escándalo”.

La titular del Senado publicó en su cuenta de X: “Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones”.



Villarruel planteó: “Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos”.

Previamente el Gobierno le envió un fuerte mensaje a Villarruel por el aumento salarial de los senadores: “Hay que preguntarle a ella por qué no pudo frenar este escándalo”. El vocero presidencial dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que esperan que “de manera inmediata” los legisladores den marcha atrás con la suba. Consideró al incremento como “una inmoralidad”.

Adorni dijo ante la consulta sobre si hubo responsabilidad de Villarruel en los aumentos de sueldos a senadores: “Villarruel cobra sueldo del Ejecutivo, que está congelado, de acuerdo a lo que rige para los sueldos del PEN, por más que la quieran involucrar en este tema, no es beneficiada ni perjudicada”.

El vocero presidencial dijo: “Después, si podía haber o no hablado con los 72 senadores con los que convive, es un tema que le tienen que preguntar a ella, por qué no se pudo frenar o que no pase este escándalo, corre por cuenta del Poder Legislativo, no interferimos, entendemos la posición de ella, pero es una respuesta que tendría que dar más ella que nosotros”.

Fuertes críticas de Javier Milei al aumento de la dieta de los senadores: “Es una traición al pueblo”

La medida generó fuerte rechazo en diferentes sectores, e incluso las críticas del Presidente, por medio de las redes sociales. El lunes por la noche, después de que el Senado oficializara un aumento de la dieta de los legisladores, el Presidente le hizo fuertes críticas a la medida, en su cuenta de X: “El aumento de sueldo de los senadores es una traición al pueblo”.

Milei expresó su “máximo repudio” al “vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores”. El Presidente mencionó: “Hace poco se habían aumento el sueldo a 7 millones de pesos pero parece que no les alcanza, y se aumentaron el sueldo a 9 MILLONES”.

El mandatario criticó: “¿Quién cobra 9 palos por mes? Nadie. Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses”.

El Presidente cuestionó: “Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos. Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos”.

Los detalles del aumento de senadores

La comisión paritaria del Congreso firmó entre las autoridades del Senado, María Laura Izzo, secretaria administrativa y Agustín Giustinian, secretario parlamentario; por Diputados Laura Oriolo, secretaria administrativa y Diego Molina Gómez, secretario general de Diputados y los sectores sindicales. Norberto Di Prospero y Fabián Zacardi por la poderosa APL, Asociación del Personal Legislativo, Claudio Britos de ATE, y Martín Roig de Unión del personal civil de la Nación. Allí se resolvió reajustar los valores de cada unidad de módulo en 3,5% desde el 1° de julio y del 3% a partir del 1 de agosto.