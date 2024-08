Lilia Lemoine destrozó a Victoria Villarruel: "Tiene agenda propia"

En durísimas declaraciones televisivas, la diputada libertaria acusó a la vicepresidenta de "irresponsable".

El nuevo aumento en las dietas de los senadores, al parecer, empeoró la interna en el Gobierno entre Javier Milei y Victoria Villarruel, y para sumar un nuevo y polémico capítulo, este martes apareció en TV la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine para apuntar con todo contra la vicepresidenta.

"Me parece que la vice tiene una agenda propia", comenzó la legisladora libertaria en TN, y consideró que Villarruel "sigue en la línea de vicepresidentes que por alguna razón desean desmarcarse de su fuerza".

En este marco, la excosplayer y exasesora de Milei acusó a la vicepresidenta de "irresponsable", y agregó: "Hacer comentarios para quedar bien con otro sector de votantes y desmarcarse del Presidente que generó todos estos cambios, me parece irresponsable".

"Me parece una falta de respeto no ir en concordancia con lo que el Presidente ha pedido. Veo que la vicepresidenta ha abandonado sus ideales y sus promesas de campaña, para abrazar los ideales de un frente que en su momento no le dio lugar. Está dejando de lado su prédica", se quejó Lemoine, para sorpresa de los conductores del programa.

Lilia dejó bien en claro que tomó partido por Milei, aunque también llamó la atención los duros términos que utilizó para referirse a la también presidenta del Senado.

"Vi todo el proceso por el que pasamos, y vi todo de todos. Yo noto una desviación y no me gusta. Veo una vice cuidando su imagen política más que sus promesas de campaña", sentenció la diputada libertaria.

Las declaraciones televisivas de Lilia Lemoine surgen juego que el presidente Javier Milei publicara un durísimo descargo por el aumento en el sueldo de los senadores, que pasarán a cobrar $9.000.000. Si bien no mencionó a Victoria Villarruel, en varios tramos de su mensaje pareció dirigir sus críticas hacia ella.