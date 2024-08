Barby Franco se realizó un tratamiento estético en los gluteos y en las redes la fulminaron

La influencer se mostró en ropa interior y les explicó en qué consiste la técnica que eligió. Sin embargo, las críticas más fuertes hicieron referencia al reciente fallecimiento de la modelo Silvina Luna.

En las últimas horas, Barby Franco se convirtió en blanco de críticas, luego de compartir un video en su cuenta de Instagram donde muestra el resultado de un nuevo retoque estético que se hizo en los glúteos. La modelo decidió someterse a la técnica Scuptra, procedimiento que, según ella misma aseguró, le permitió “quedar más diosa”. Si bien recibió algunos elogios, también generó duras críticas entre sus más de dos millones de seguidores.

En el video, que encabeza esta nota, Barby aparece en ropa interior, saluda a sus seguidores y les explica en qué consiste la técnica que eligió. “Buenas, buenas, ¿cómo andan? Les quiero contar sobre el procedimiento que me hice, está buenísimo”, arranca con entusiasmo desde el consultorio, para hacer mención del tratamiento que ya había utilizado en el pasado.

“Es la segunda vez que me lo hago. Ahí me está marcando los glúteos porque me va a poner una ‘canulita’. Me lo hago con un doctor que es el número uno en esta técnica”, siguió. El retoque al que hace mención la mamá de Sarah es conocido y utilizado para mejorar el volumen y la forma de los glúteos. Según la propia Barby, no produce ningún tipo de dolor. “La verdad es que no se siente, pareciera que sí, pero no. No duele nada. Es más, salís y hacés tu vida normal. Vas al gimnasio, todo”, aseguró la modelo, restándole importancia a las posibles consecuencias de la intervención.

El video no tardó en hacerse viral. Tres horas después de haberlo publicado, acumulaba más de 20 mil “Me gusta”, dos millones de reproducciones y miles de comentarios. Si bien muchos de sus seguidores halagaron el físico de Barby y elogiaron la efectividad de la técnica, el posteo también recibió una oleada de críticas, especialmente de parte de aquellos que cuestionaron la decisión de inyectarse productos en el cuerpo.

Las críticas más fuertes hicieron referencia al reciente fallecimiento de la modelo Silvina Luna, quien sufrió graves complicaciones de salud tras someterse a procedimientos estéticos. “Después de lo que le pasó a ella no entendiste nada. Dejen a los cuerpos en paz”, comentó un usuario visiblemente molesto. “Con lo que le pasó con Silvina Luna te ponés eso en el cuerpo... Dios mío”, afirmó otro.

A raíz de la polémica, Teleshow se comunicó con Barby para conocer cuál es su visión al respecto. A pesar de los comentarios en contra, la modelo se mostró indiferente al “hate”. ”No me afectan las críticas. Es mi cuerpo, mi decisión y sé lo que hago. Me informo antes de tomar decisiones, lo estudio y lo analizo”, señaló la influencer de manera terminante.

Luego, ante la consulta de este medio, Franco realizó una comparación entre este tratamiento y aquel al que se sometió Silvina Luna. “Nada que ver un caso con otro. La gente aún tiene mucho tabú con lo estético, no sé por qué”, afirmó, y dejó en claro qué fue lo que se colocó en los glúteos. “Es un ácido que estimula el colágeno y se te va. Por eso, no llega a ser considerado un relleno”, afirmó. Sin embargo, minutos después de la comunicación telefónica, Barby optó por borrar el posteo con el video.