“Nunca pude ir a ver a Fabiola”: la declaración completa de la exsecretaria de Alberto Fernández

María Cantero se presentó este jueves en Comodoro Py para brindar detalles del vínculo entre el expresidente y Fabiola Yañez en la causa por violencia de género. En ese contexto, ratificó los chats con la ex primera dama.

Durante tres horas, María Cantero se presentó este jueves en Comodoro Py y declaró ante el fiscal federal Ramiro González por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género. En su declaración, ratificó la veracidad de los chats con la ex primera dama en las que le habla sobre agresiones por parte del expresidente.

Según el documento, confirmó que los mensajes de WhatsApp enviados por Yañez son verdaderos: “Esas son las capturas de las imágenes que estaban en mi teléfono que me mandó Fabiola cuando estaba hablando con ella”.

“Eso fue en el 2021. Ella en una conversación me escribe porque se habían publicado en los medios las fotos de la fiesta de Olivos. Le decía que no le diera bolilla a las redes sociales. Empezamos a hablar de eso y Fabiola me manda un par de fotos que me sorprendieron muchísimo. Me habla y me dice eso sobre golpes. Me sorprendió muchísimo. Me mandó fotos del ojo y de los brazos”, precisó la exsecretaria de Fernández.

En ese contexto, detalló: “Fabiola me dijo que recibía golpes periódicamente. Hice lo que pude porque la situación era insoportable”. “Le pregunté si lo había hablado con alguien sobre los golpes y me dijo que no. Intenté acompañarla con lo que me contaba. Ella me habla sobre los golpes y que había discutido por un mensaje de una amiga. Yo no sabía de qué amiga se trataba, no sabía quién era Pacchi”.

Estos hechos, según Cantero, ocurrieron aproximadamente un año después de la conocida fiesta VIP en Olivos, durante la pandemia, lo que le permitió ubicar temporalmente los eventos.

Durante su declaración, Cantero afirmó que conoce a Alberto Fernández desde hace 35 años, y dijo que mantuvieron una relación de “confianza y amistad” con el exmandatario. En ese contexto, cuando el fiscal le preguntó por qué no habló con el exmandatario sobre la violencia que sufría Yañez, sostuvo: “Porque es algo de su vida privada, que no me correspondía decirle nada”.

Luego, lamentó: “Nunca pude ir a verla. Y quedó ahí. Creo que después de eso no hablamos nunca más del tema”.

A la hora de tomar declaración, la fiscalía enfrentaba un desafío: no podían mostrarle a Cantero los mensajes originales de su teléfono debido a una posible incriminación en otro caso, el de Nación Seguros. Este caso investiga si la exsecretaria privada envió mensajes a Fernández y a otros exfuncionarios para beneficiar a su esposo y amigo del exmandatario, Héctor Martínez Sosa, un broker imputado en el caso de corrupción.