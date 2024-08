Causa por violencia de género contra Alberto Fernández: se conocieron nuevas imágenes de Fabiola Yañez

El nuevo material es una foto y un video en el que Yañez se aplica un tratamiento sobre el ojo derecho que se lo ve morado.

La ex primera dama Fabiola Yañez presentó hoy en la justicia imágenes de las agresiones que denunció que sufrió de parte de su ex pareja y ex presidente Alberto Fernández.

El nuevo material es una foto y un video en el que Yañez se aplica un tratamiento sobre el ojo derecho que se lo ve morado, informaron fuentes judiciales.

Se trata de nueva prueba que fue incorporada a la causa judicial que tramita el fiscal federal Ramiro González, que ya contaba con otras fotografías; concretamente, de un moretón en el ojo derecho y en el brazo derecho que le envió en agosto de 2021 por mensaje de whatsapp a María Cantero, ex secretaria de Fernández que ayer declaró como testigo en la causa y que confirmó la veracidad de esos mensajes.

Con esta nueva prueba, allegados a Yañez señalaron que “para los que creen que es maquillaje, así se iba tratando el golpe, con hielo para bajarlo”.

Cantero admitió que conoce a su jefe, Alberto Fernández, desde hace 35 años y mantiene con él una relación de confianza y amistad, pero afirmó que con el entonces presidente “no hablaba de su vida privada”. Por eso, dijo, tampoco le habló de lo que le había contado la primera dama. “No me correspondía”, habría dicho, señalaron fuentes judiciales.

Cantero señaló que los chats fueron justo un año después de la Fiesta de Olivos. Admitió que tenía poca relación con Fabiola y que se comunicaban por WhatsApp. A ese teléfono “de siempre”, la pareja de Alberto le envió los chats que “salieron en todos los medios”. En su declaración, admitió que Fabiola le hablaba sobre los golpes y que habían discutido por los mensajes que le enviaba una amiga. Esa amiga sería Sofía Pacchi, la asesora de imagen durante la Fiesta de Olivos, quien también está citada a declarar en esta causa.

Infobae reveló la semana pasada los detalles de los chats entre Cantero y Fabiola que fueron encontrados por el juez Julián Ercolini en la causa de los seguros, tras el secuestro del teléfono de la secretaria de Alberto Fernández.

Los mensajes que quedaron en el foco judicial ocurrieron el 12 de agosto. Es María Cantero quien inicia el diálogo con un: “Hola Faby. Quiero que sepas que contás conmigo para lo que necesites. Hablar, gritar, putear o cagarnos de risa. Lo que quieras. No permitas que ningún hdp te baje el ánimo o te entristezca. Todo pasa y vos tenés muchas cosas buenas por hacer. Te quiero mucho y acá estoy”.

“Solo quiero un poco de alegría, María!!!”, responde la entonces pareja del presidente. Envía un adjunto. “Te quiero, gracias siempre”, le dice. La secretaria vuelve a mostrarle su apoyo. “Gracias María!!! No sabés cuánto lo necesito en este momento. Te lo digo llorando. No aguanto más esto”.

El nuevo material se conoce tras la declaración de Cantero en la que admitió que dialogó por mensaje con Yañez y reconoció que recibió las primeras fotos que se conocieron del caso. “Me sorprendieron muchísimo”, dijo ayer en su declaración en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal González, la abogada de la ex primera dama, Mariana Gallego, y la defensora de Alberto Fernández, Silvina Carreira. Cantero estuvo tres horas en la Fiscalía y se retiró sin hacer declaraciones.

“Faby, ninguno de estos personajes vale una lágrima tuya”, le dice la secretaria. “Sos fuerte, inteligente y hermosa. Y el sostén del hombre más importante. Siempre van a buscar con qué joder. Tenés un lugar muy importante donde podés hacer muchas cosas buenas y las boludeces que digan no te lo pueden sacar”.

“Y si ese hombre te golpea”, dispara Fabiola. “Con mucho llanto te digo esto. Él sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeó. No sé qué más decir ni a quién aferrarme”.

MC: —Vos tenés que estar bien, Faby.

FY: — Anoche me pegó.

MC: — Todo esto es una locura.

FY: — Hoy me agarró del cuello. Y sabiendo que puedo estar embarazada, me pegó una patada en la panza.

Ayer comenzaron a declarar los primeros testigos de la causa. La ronda la inició a la mañana la periodista Alicia Barrios que contó que conoció a Yañez por un programa social en el que estaban trabajando. La describió como una persona inteligencia y de sensibilidad social que estaba desperdiciada en las funciones que le daba el gobierno de su entonces pareja. Barrios dijo que no vio agresiones pero contó que veía a Yañez como una persona que sufría “violencia emocional”.

Las declaraciones continuarán el próximo lunes cuando se presente Daniel Rodríguez, quien fue intendente de la Quinta de Olivos durante los cuatro años de la presidencia de Fernández y que accedió a ese cargo por la estrecha relación que tenía con el entonces jefe de estado.