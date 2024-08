Un ADN determinó que Ricky Maravilla tiene otra hija: “Me duele y me molesta”

El análisis determinó que el artista es padre de una mujer de 40 años. Qué dijo el artista.

Luego de meses de incertidumbre, finalmente se confirmó que el ADN que se realizó Guadalupe Oliva para saber si era hija del cantante Ricky Maravilla dio resultado positivo.

"Los resultados de ADN han confirmado la existencia de un vínculo biológico padre-hija entre Luis Ricardo Aguirre, conocido como Ricky Maravilla, y Guadalupe Solange Oliva. La probabilidad de paternidad es del 99.99%", comunicó Diego Esteves.

Ante la impactante noticia, el periodista Daniel Ambrosino logró tener comunicación con el artista en América Noticias, aunque el mismo no mostró una particular reacción.

Según informa el portal PrimiciasYa, a través de audio de WhatsApp, Ricky aseguró: “Lo que dije siempre, yo estoy a entera disposición de la justicia, agradezco el tiempo que se ha tomado y bueno, bienvenido sea todo lo que la justicia dice. Esto está en manos del doctor Fernando Burlando, y si es todo lo que la justicia dice, estoy de acuerdo, no puedo agregar más".

"Bienvenida sea esta chica si se ha dado todo bien. Lo único que puedo decir es que si ha esperado 40 años para recién ubicarme a mí, ahora me ubican, a través de un canal de televisión. Eso es lo que me duele y me molesta”, sentenció.