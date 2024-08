Realizan un operativo especial para capturar a German Kiczka: “Hay 400 efectivos trabajando en la búsqueda”

Se trata del diputado de Misiones que está prófugo y acusado de tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores.

La Policía Federal realiza un operativo especial para capturar a German Kiczka, el diputado de Misiones que está prófugo y acusado de tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores.

El comisario inspector de la unidad regional N°7 de la localidad misionera de Apóstoles, Silvio Rodríguez, detalló cómo es el intenso operativo que incluye controles en las fronteras internas y externas de Misiones, trabajo encubierto y el despliegue de miles de efectivos policiales.

Rodríguez explicó que la Policía de Misiones trabajaba todos los días “en contacto con otras fuerzas de seguridad” como la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina (PNA). “Controles como este tenemos en todo el ámbito de la Unidad Regional N°7 y en distintas partes de la provincia”, explicó.

El comisario explicó también que la policía provincial conformó un grupo especial en la búsqueda de Germán Kiczka, que trabaja en constante contacto con las fuerzas policiales que están en Brasil y Paraguay.

“Están en permanente contacto con personal de otras fuerzas de otros países. Se lo busca con equipos especiales que tienen contacto directo con Brasil y Paraguay”, señaló sobre la nueva creación del grupo especializado.

El policía de Misiones detalló que en su unidad regional “hay 400 efectivos trabajando en la búsqueda” y si bien no dio precisiones sobre el total de efectivos que participan en el operativo en la provincia, aseguró: “El gobierno provincial dispuso un gran número de efectivos para esta búsqueda”.

“Tenemos que agotar todas las instancias de búsqueda por ruta, pero tenemos gente de la policía rural que está buscando en distintos sitios alojados de la zona urbana”, aclaró.

En ese sentido, dio detalles sobre los controles que hacen: “Los sectores van rotando, los puestos que están ubicados sobre la ruta se van cambiando acorde al horario y a una orden que tenemos”.

“Tenemos gente que está haciendo trabajo encubierto en Apóstoles, tratando de captar cualquier indicio de que estas personas puedan estar en nuestra unidad regional”, agregó Rodríguez.

Con respecto al paradero de Germán Kizcka, analizó: “Una persona prófuga puede estar a 1000 kilometros o cerca de la casa. Se está trabajando en varias hipótesis y cada parte de la policía que le toca trabaja en el sector que le corresponde”.

Por último, se refirió a la relación que él tenía con la familia del diputado provincial: “A mí me tomó por sorpresa, a la familia Kiczka la veía como cualquier integrante de la unidad de Apóstoles. Nunca me constó que Kiczka hiciera algo así, no tenía conocimiento de eso”.