Fuerte cruce entre Pablo Alarcón y Laura Novoa por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: “¿Quién lo eligió?”

La actriz y el actor tuvieron un fuerte intercambio en Almorzando con Juana cuando se habló de la causa por violencia de género contra el expresidente.

La denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández fue tema en la mesa de Juana Viale este domingo. Pablo Alarcón y Laura Novoa coincidieron en el ciclo y tuvieron un ida y vuelta sobre la causa por violencia de género que sigue impactando a la opinión pública.

“Los cómplices no solamente pertenecen al presente, sino que también al pasado. Todo lo que está pasando de un hombre pegándole a una mujer me parece espantoso”, comenzó diciendo el actor, que acaba de recibir el alta médica después de estar internado durante 45 días por una neumonía bilateral. “Pero, ¿quién puso a este hombre ahí? ¿Quién cargó el arma? ¿Quién apuntó contra nosotros? ¿Quién lo eligió a él para que nos dirija?”, lanzó Alarcón.

En ese momento, la actriz salió al cruce. “La democracia. Cómo, ¿quién lo eligió?”, retrucó Laura, mientras Pablo se mostraba en desacuerdo. “La democracia no”, afirmó. “El pueblo eligió a un presidente, está bien”, dijo la figura de Poliladron y Dulce amor. “No, la democracia no. El kirchnerismo”, continuó el actor, quien supo criticar a Pablo Echarri por su posición política y se manifestó a favor del presidente Javier Milei. “Pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Estamos mezclando todos los temas”, sumó ella, quien en varias oportunidades mostró su cercanía ideológica con la expresidenta, Cristina Fernández.

“Es que no podemos no mezclar”, insistió Alarcón. “No tenemos que mezclar”, concluyó Novoa, molesta. El clima fue tenso entre los actores, sobre todo cuando cada uno manifestó sus opiniones bien opuestas sobre Milei y Fernández.

“El tipo se afanó todo. El gobierno es cómplice y los que lo pusieron ahí son cómplices. Eso me asusta”, aseveró Pablo. “Fabiola era una tipa con mucho poder. Tiene mucho poder para hacer una denuncia así”, afirmó. “El tema es si nos seguirán robando. Se están peleando todos. Hay discordia en todos los partidos, No damos más nosotros”, señaló.

Novoa, por su parte, apuntó contra el actual Presidente. “No siento que haya tanto espacio para la discusión. Tenemos un Presidente totalmente violento y que genera violencia. Y cuando una persona como Lali Espósito habla y da su opinión, es avasallada de una violencia desde los medios y de él”, aseguró la actriz, en alusión al mediático conflicto de la cantante con el primer mandatario del país.

“Lo de los golpes de Fabiola no hay ni que hablarlo, pero me parece que hay que modificar nuestro diálogo. Yo tengo que poder hablar con una persona que tiene una ideología diferente a la mía”, siguió. En ese momento Juana Viale intervino. “Otros gobiernos también fueron violentos: si pensabas distinto, eras enemigo”, se diferenció la conductora de la actriz.

La visita de Pablo Alarcón al ciclo de Juana Viale marcó su primera aparición televisiva luego de la neumonía bilateral que lo afectó en el último tiempo. “Tuve un accidente, que le puede pasar a cualquiera. Pensaba que era un resfrío, me llevaron al Hospital Tornú, me llevaron al IMAC y ahí descubrieron que tenía un problema en el corazón y una válvula tapada”, recordó.

“Sentía que estaba engripado. Decidieron tratar la neumonía y después me operaron del corazón, me cambiaron una válvula y me hicieron un bypass, eso demoró tres meses. Me hicieron una operación a corazón abierto. Mis pensamientos eran: ‘¿Me voy a morir o no me voy a morir?’. Después dije que era una experiencia que tenía que pasar con los ojos bien abiertos”, señaló. “Fue interesante, pero no lo quiero volver a pasar. Ya lo aprendí”, cerró, jocoso.