Es oficial: Oasis anunció su regreso a los escenarios para 2025

A 15 años de su separación, la banda de brit pop integrada por los hermanos Liam y Noel Gallagher publicó fechas de conciertos en Reino Unido e Irlanda. La gira comenzará el 4 de julio.

Llegó la noticia más esperada para los fanáticos de Oasis. La banda británica de rock anunció este martes su regreso con una gira para julio 2025, a 15 años de la separación marcada principalmente por el enfrentamiento entre los hermanos Liam y Noel Gallagher. A través de las redes sociales, el grupo publicó un video para confirmar las especulaciones que se habían generado en los últimos días: “It’s happening!” (¡Está pasando!). “Las armas se silenciaron, las estrellas se alinearon y la gran espera terminó”, señaló el comunicado que compartieron.

El tour comenzará el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales, y se desplazará después a la ciudad natal de los Gallagher, Manchester, donde tienen agendados cuatro conciertos. Luego llegarán otras cuatro noches en el emblemático estadio londinense de Wembley, seguidas por conciertos en Edimburgo y en la capital irlandesa, Dublín. Son, en total, 14 conciertos.

Las entradas para estos primeros conciertos saldrán a la venta el 31 de agosto a las 9 (hora Reino Unido (08) y a las 8 (hora en Irlanda). En la Argentina, será desde las 5 de la mañana del sábado. De acuerdo al comunicado, al menos por ahora los únicos espectáculos confirmados de la banda para el próximo año serán en Europa. “Se tratará de uno de los mayores eventos en directo y con entradas más solicitadas de la década”, afirmaron, aunque no descartaron “planes en marcha para que Oasis Live ‘25 vaya a otros continentes más adelante”.

El anuncio del regreso ocurre treinta años después de su primer álbum, Definitely Maybe, publicado el 29 de agosto de 1994, con el que la banda de Manchester se dio a conocer. El éxito musical del grupo, con canciones como “Live Forever”, “Supersonic”, “Wonderwall”, fue siempre de la mano con la tormentosa relación entre Liam, el vocalista principal, y Noel, guitarrista y compositor de sus canciones.

La gota que colmó el vaso en esta particular relación de hermanos ocurrió el 28 de agosto de 2009 con una pelea entre ambos en el festival parisino Rock en Seine que quedó marcada como la razón que llevó a la separación del grupo formado en 1991. “La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”, dijo entonces Noel Gallagher.

Ahora parece que las diferencias pudieron aplacarse con el paso del tiempo. De hecho, en una entrevista la semana pasada, Noel alabó el “tono de voz” y la “actitud” de Liam, de 51 años. A su vez, este le dedicó el domingo un tema durante un concierto a su hermano, de 57 años.

Luego del éxito de Definitely Maybe, Oasis alcanzó el pico de popularidad con (What’s The Story) Morning Glory?, de 1995, con temas como “Champagne Supernova” o “Don’t Look Back in Anger”.

La última vez de Oasis en la Argentina

El 3 de mayo de 2009, la banda pisó el país por última vez con un show para casi 40.000 personas en el Estadio de River. Vino en marco de la gira presentación de su disco Dig Out Your Soul.

Luego ambos volvieron a la Argentina pero por separado. Liam, como solita; y Noel, como líder de Noel Gallagher’s High Flying Birds. En cada show, cada cual siempre cantó canciones de Oasis.