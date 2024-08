Nico Grosman admitió su breve relación con Lucía Maidana durante su separación de Flor Regidor: “Fue algo mínimo”

El ex “Gran Hermano” dio detalles sobre su breve relación con su excompañera de la casa más famosa del país.

Lucía Maidana y Nicolás Grosman dieron detalles de su affaire y se justificaron: “Lo que pasó fue mínimo”. Los exparticipantes de Gran Hermano 2023 quedaron en el ojo de la tormenta después de que Florencia Regidor asegurara que ella fue víctima de un engaño.

Grosman se defendió de las acusaciones después de que trascendiera que le habría sido infiel a su novia con Lucía. Luego de exponer los chats en los que Regidor terminaba con él, dio detalles del touch and go con su amiga.

“Me cansé de que se opine sin saber la historia completa. Ese mensaje que vieron de la historia anterior es del jueves a las 15, antes de todo. Y como yo no soy una persona que miente, luego le terminé aclarando lo que había pasado, que fue mínimo, en un contexto de amigos y después de haber recibido esos mensajes que ya vieron”, se limitó a decir el joven.

Por su parte, después de haber sido tendencia todo el día, Maidana rompió el silencio en la red social X. “Quiero dirigirme a ustedes para dar la cara después de recibir todo tipo de agresiones hacia mí y a mi familia, y de pasarla muy mal”, sostuvo.

Sobre el affaire, detalló: “Lo que pasó con Nicolás fue en un contexto de dos personas solteras que se respetan mucho y no pasó a mayores”.

“Dejen de mentirle a la gente con confusiones y mentiras que no hacen más que lastimar. Les pido mis más sinceras disculpas si en algún momento ofendí a alguien. Les ruego, respeto y comprensión. Muchas gracias a todos. Los quiero”, concluyó.

Flor Regidor destrozó a Nico Grosman por exponer chats privados

Tras el descargo de Nico Grosman, Flor Regidor también se volcó a sus redes sociales, donde lo destrozó por exponer chats privados.

“No solo se escapa, sino que expone chats privados, cuando yo traté de ni dar nombres y expresarme de la forma más respetuosa”, comenzó.

A corazón abierto, admitió: “Nada más triste que la decepción. Porque es eso, no estoy enojada, estoy decepcionada”.

Luego decidió contextualizar el chat: “Desde el jueves a la tarde, yo estando en Bariloche, empecé a notar y la gente me contaba situaciones que claramente pasaba algo entre ellos. Por eso, yo llorando, le puse todos esos mensajes porque realmente no daba más. Me dijo que cuando llegara a Uruguay íbamos a hablar. Claramente, en Uruguay, como se vio en redes, me recibió como si nada, me besó como si nada y me dijo que me amaba como si nada. Todo una mentira”.

“No solo una mentira, sino una falta de respeto. Tuve que soportar que se rieran de mí, contándose lo que había pasado en la misma mesa en la que estábamos todos cenando”, señaló en referencia a la comida que compartió con otros hermanitos.

Indignada, expresó: “Yo siempre pedí sinceridad y siempre di lugar a que me fuera sincero. Me dijo que no supo manejar las cosas, yo lo entendí y valoré que me lo hubiera admitido. Respeté y tomé su perdón, pero sin intentar seguir apostando a una relación en la que la confianza está perdida”.

“Tengo pruebas de todo lo que digo. No expondría chats privados con alguien que quise tanto, sigo manteniendo mi respeto”, sostuvo y reafirmó: “Repito, no es enojo, es una completa decepción”.

A modo de cierre, agradeció los mensajes de apoyo y cariño recibidos: “Gracias por todos sus mensajes de amor, los necesito mucho. Completa decepción”.