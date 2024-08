¡Menos mal que son compañeras!: Any Ventura “liquidó” a Tamara Pettinato

La reconocida periodista habló del futuro de su colega en Bendita, el programa de Beto Casella.

Si bien en un primer momento Any Ventura intentó comprender a Tamara Pettinato tras sus escandalosos videos con Alberto Fernández, con el paso del tiempo y la acumulación de polémicas se hartó de las actitudes de su compañera de Bendita.

“Para mí, desde el primer momento, lo hablamos con Beto Casella, me parece que ella podría haber bajado un cambio”.

“No es que tiene que pedir disculpas, pero me parece que un poquito de empatía hacia la gente que no la está pasando bien, que no la pasó bien con Alberto, y que siente que ella tenía algunos privilegios. Simplemente eso”.

Y tras expresar que Tamara “estuvo mal asesorada”, Any fue letal: “Se victimizó demasiado y no hacía falta tanto”.

“A mí me parece que después de lo que habló Beto, y de la charla que tuvo con el equipo de producción, creo que se rompió algo”, enfatizó Ventura.

“Se rompió el encanto que tenía con Bendita, el amor y esta situación tan fácil y que fluye con todos los miembros de Bendita”, manifestó.

“Que es un poco lo que provoca Beto, que te banca en todas”, continuó.

“En algún momento se quebró esa maravillosa relación. Si ya Beto dijo que depende ahora del canal, me parece que es difícil que vuelva a Bendita”, sentenció Any Ventura sobre Tamara Pettinato.