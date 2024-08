Lali y Peter Lanzani desataron la nostalgia en el Cris Morena Day con bailes y miradas cómplices

La química de la pareja, que una vez conquistó a los fans en Casi Ángeles, volvió a brillar sobre el escenario, despertaron una ola de nostalgia y emoción que reafirmó el impacto perdurable de su historia de amor.

Miles de personas volvieron a recordar sus infancias con el despliegue del Cris Morena Day, organizado por Olga, el cual causó una eufórica jornada en el teatro Gran Rex. Con diversas figuras que formaron parte de los éxitos de la productora y marcaron la vida de varias generaciones, los temas más icónicos volvieron a ser entonados por los presentes de aquella noche. Sin embargo, lo que más se destacó fue la presencia de Lali Espósito y Peter Lanzani, quienes fueron pareja dentro y fuera de la pantalla chica hace más de una década.

Mientras compartían elenco en Casi Ángeles, los sentimientos de los actores afloraron hasta llevarlos a una tierna historia de amor. Difícil de ser olvidados, la ruptura producida en 2009 continúa siendo una herida palpable entre los fanáticos, quienes se emocionan cada vez que vuelven a trabajar juntos. Una vez más, la añoranza colmó el corazón de sus seguidores, quienes tuvieron la oportunidad de ser testigos de su química arriba del escenario.

A 16 años de su última interpretación de “Hay un lugar”, la compositora avivó los gritos del público al acercarse a Peter, con quien compartió un fuerte abrazo. La emoción estaba lejos de terminar, por lo que Lali aprovechó para tomar a su expareja de la mano y llevarlo al escenario, donde él la tomó en sus brazos y le dio una vuelta que desembocó en una desopilante pose. El gesto no solo sacó una gran sonrisa entre los protagonistas, sino también en la productora de ficciones infantojuveniles.

En medio del vaivén de emociones por su reencuentro, Lali reflexionó: “Para mí creo que era muy genuino, más allá del chiste que en la vida real nos enamoramos y fuimos nuestro amor por mucho tiempo, en una edad muy especial”. Lejos de quedarse fuera de la conversación, Cris le señaló a la dupla que su noviazgo se trató de su primer amor, pese a que no estaba segura si para Lanzani, la cantanter también lo había sido . Sin dar vueltas, Peter confirmó que sí, lo que volvió a suscitar un sinfín de gritos de “Chape tour”, haciendo referencia a un posible beso.

Sosteniendo esa misma línea, Lali le comentó a la creadora de la serie de fantasía juvenil -donde encarnó a Mar y Peter a Thiago respectivamente- su sentir sobre la euforia en torno a ellos: “Había algo tan genuino en los personajes escritos, que a nosotros nos salía con mucha facilidad. Ese encanto que tenía la pareja traspasó la tele. 70 años tenemos y nos siguen queriendo”. Además, ella les aseguró a sus fanáticos: “A mí me siguen hablando de Peter, él hace una película y por algún motivo estoy mencionada, o yo saco un tema y él está. A mí me da mucho orgullo, ni que me pesa, ni me joden, ni nada... Todas las parejas que vinieron que acostumbrarse. Peter es Peter”.

Cabe recordar que, a fines del año pasado, los artistas volvieron a trabajar juntos. Para deleite de sus seguidores, la compositora convocó al actor a un videoclip de su último álbum. En un clip que supera los 10 minutos de duración, la artista inicia hablándole a la cámara sobre su concepto del amor. Acto seguido, algunos de los temas de su disco comienzan a sonar para darle lugar a una transición que da inicio a su encuentro con Lanzani. Con un look que deja en claro que se trabaja como un chef, el muchacho comienza a darle consejos a Lali, quien continúa con una reflexión sobre los vínculos mientras suena “Corazón Perdido”.