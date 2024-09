Paula Chaves contó por qué se bajó a último momento de la conducción del Cantando: “No me hice la estrella”

Aunque estaba todo preparado para que sea la presentadora del reality, la modelo decidió rechazar la propuesta por cuestiones de “logística”.

Paula Chaves no será la conductora del Cantando 2024 (América). En medio de los rumores sobre un supuesto malestar en la productora La Flia por su decisión, la modelo contó cómo quedó su relación con el Chato Prada y se defendió: “No me hice la estrella”.

En diálogo con el móvil de LAM (América), reflexionó: “Creo que nos apresuramos en decir que sí. No es como antes, ahora me tenía que organizar un montón”.

“Más allá de que se graba tres veces por semana, no deja de ser un programa diario, yo ahora me voy de viaje y en un mes empiezo a ensayar la obra de Córdoba. Yo trabajé con ellos, hay cosas que van cambiando sobre la marcha y pensar en fin de año, mudando una casa entera a Córdoba y con las actividades de mis tres chicos... Se me iba a superponer todo”, dijo.

El cronista remarcó que muchos cuestionaron su decisión de rechazar una oferta laboral por un desacuerdo de días, entonces ella retrucó: “Igual es decisión mía si voy o no, porque por suerte puedo elegir y decir ‘me cierra este laburo o no’. A mí me encanta laburar, mil veces me han ofrecido hacer programas diarios y hoy por hoy no puedo porque mi prioridad es estar con mis hijos”.

“Igual tengo mucho trabajo, viajo un montón y comprometerme a un programa diario que iba a ser tres veces por semana y después se le iban sumando y demás, no iba a poder... Yo sé cómo son los ritmos de la tele”, expresó.

Paula Chaves rechazó el Cantando 2024 y reveló si su decisión enojó a alguien

El periodista quiso saber si el Chato Prada había quedado medio disconforme con su decisión. Lejos de toda polémica, Paula lo negó y reveló cómo reaccionó el productor.

“Tengo un audio en el que me dijo ‘Paulita, la mejor, te entendemos’. Esto fue de mutuo acuerdo. Nosotros nos queremos mucho, nos conocemos hace muchísimos años y nunca hubo... Nunca me hice la estrella, nunca pedí más plata, nunca nada. Yo tengo un vínculo muy cercano con ellos y hablamos como amigos”, expuso.

Consultada acerca de qué opina de Flor Peña como la nueva conductora, dijo: “Me encanta, ella hace todo y todo lo hace perfecto. Además, puede buscarle su vuelta, ¿por qué siempre hay que imitar un mismo formato o una forma de conducir? Le va a encontrar la vuelta”.