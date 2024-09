Cuáles son los 6 mitos sobre las infecciones de transmisión sexual

Hay ocho patógenos que dan lugar a la máxima incidencia de las ITS. En el Día Mundial de la Salud Sexual, cuáles son y qué confusiones interfieren para conseguir una buena prevención.

Cada día, más de un millón de personas de entre 15 y 49 años contrae una infección de transmisión sexual (ITS). La mayoría no generan síntomas.

Hay ocho patógenos que dan lugar a la máxima incidencia de infecciones de transmisión sexual. Cuatro de estas enfermedades tienen cura y son la sífilis, la gonorrea, la clamidiosis y la tricomoniasis, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual.

Las otras cuatro son infecciones virales: la hepatitis B, la infección por el virus del herpes simple, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la infección por el virus del papiloma humano (VPH), de acuerdo con la OMS.

A esas infecciones se suman los brotes emergentes por patógenos que también pueden contraerse por contacto sexual, como mpox (viruela símica), las infecciones por Shigella sonnei y Neisseria meningitidis, el ébola y el zika.

Aunque afectan a muchas personas, aún persisten 6 mitos relacionados con las enfermedades transmisión sexual (ITS), las medidas de transmisión y los tratamientos:

1- Si una persona tiene un aspecto saludable, no puede tener una ITS

Una persona puede tener un aspecto saludable sin saber que tiene una ITS. En muchos casos las personas adquieren la infección, pero no da síntomas.

La única forma de diagnosticarlas es a través de pruebas específicas de detección, según informó la organización Cruz Roja.

2- Solo hay que hacerse pruebas o testeos cuando se tienen síntomas de ITS

En los países de ingresos medianos y bajos no se suelen utilizar pruebas analíticas para diagnosticar las ITS, sino que se intentan detectar signos y síntomas fácilmente reconocibles para prescribir un tratamiento.

“Este tratamiento sindrómico suele basarse en algoritmos clínicos y permite al personal de salud diagnosticar determinadas infecciones a partir de los síntomas observados”, informó la OMS. Esos síntomas pueden ser flujos vaginales o secreciones uretrales, úlceras anogenitales.

Se trata de un método sencillo con el que prescribir un tratamiento en el mismo día a los usuarios con síntomas y que evita realizar pruebas de diagnóstico que, o son caras, o no están disponibles en el lugar de atención.

“No obstante, las ITS no causan síntomas a la mayoría de las personas, por lo que este enfoque da lugar a tratamientos innecesarios o a que no se ofrezca un tratamiento que se necesita”, advirtió la agencia sanitaria de Naciones Unidas (ONU).

Recomendó que los países complementen el tratamiento sindrómico con la incorporación gradual de pruebas analíticas que ayuden a realizar el diagnóstico. En los lugares donde se disponga de pruebas moleculares de calidad garantizada, se recomienda basarse en sus resultados para tratar las ITS.

3 - Solo si hay penetración, se puede contraer una infección





Es falso. Porque el roce y el tocamiento de los genitales son suficientes para la transmisión de algunas ETS, aunque no haya penetración anal o vaginal.

En el caso de la infección, mpox (viruela símica) puede transmitirse por contacto físico estrecho de persona a persona (por ejemplo, cara a cara, piel con piel, boca con boca, boca con piel), incluido el contacto sexual.

Un mayor número de parejas sexuales puede aumentar la exposición al virus que causa mpox. En el brote multinacional que se identificó en 2022 y aún continúa, la gran mayoría de los casos se registraron en hombres que tienen sexo con otros hombres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier persona puede adquirir la enfermedad mpox sin importar su identidad de género o su orientación sexual.

También hay que considerar que a través del sexo oral, pueden transmitirse los patógenos que causan estas infecciones: clamidia, gonorrea, sífilis, VPH y VIH.

4 - No hay que tener relaciones sexuales con personas que viven con el VIH





En diálogo con Infobae la doctora Isabel Casetti, investigadora y médica infectóloga, directora de Helios Salud y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), “tener sexo con una persona que vive con el VIH es seguro si el virus está totalmente suprimido por haber accedido el tratamiento. Si el virus es indetectable por más de 6 meses, pasa a ser intransmisible”.

El sexo también es seguro si el preservativo se utiliza adecuadamente. También si la persona está recibiendo una profilaxis preexposición (conocido como Prep) de acuerdo con las recomendaciones de un profesional de la salud. Aunque hay que considerar que el Prep sirve para la prevención del VIH, pero no para otras infecciones de transmisión sexual.

5- No se puede tener dos infecciones de transmisión sexual al mismo tiempo

Falso. Sí se puede tener más de una ITS al mismo tiempo y se conoce como “coinfección”. Si no se trata correctamente la primera infección, el sistema inmune puede debilitarse y el organismo humano cuenta con menos capacidad de hacer frente a la exposición a otros patógenos.

6- Los lubricantes personales no deben usarse junto con los preservativos

Falso. El uso de lubricantes personales reduce la probabilidad de que el preservativo se rompa, resbale o se deslice y se salga de su lugar. Por lo cual, según la OMS, se aumenta la protección frente a los embarazos imprevistos y la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por el VIH.

Se recomienda utilizar un lubricante a base de agua o silicona, ya que otros lubricantes, como el aceite de cocina, la mantequilla o la crema de manos, podrían hacer que el preservativo se rompa.

Los lubricantes permiten que las relaciones sexuales con preservativo sean satisfactorias y de calidad, tanto en el caso del sexo vaginal como, sobre todo, en el del anal.

“A diferencia de la vagina o el pene, el ano no suele proporcionar una lubricación natural adecuada durante las relaciones sexuales. En las relaciones sexuales por vía anal siempre debe utilizarse una gran cantidad de lubricante. Los lubricantes también pueden ser de utilidad para las personas que sufren sequedad vaginal asociada a la menopausia”, de acuerdo con la agencia sanitaria.