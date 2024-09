Declaró el exmédico presidencial durante cuatro horas: confirmó que vio el moretón en el ojo de Yañez

Federico Saavedra declaró ante el fiscal Ramiro González en Comodoro Py. La ex primera dama había dicho que el profesional de la salud le recetó un producto desinflamatorio tras una trompada del exmandatario.

El médico presidencial confirmó que vio el moretón en el ojo de Fabiola Yañez y dijo que fue un “golpe involuntario”. El extitular de la Unidad Médico Presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, Federico Saavedra, comenzó esta mañana su declaración ante el fiscal federal Ramiro González en el marco de la investigación por violencia de género contra el expresidente.

La denunciante había mencionado que el médico vio los moretones y le recomendó globulitos de árnica para un moretón. Ahora, hay nueve hechos violentos bajo investigación. Uno de ellos refiere al golpe que habría recibido Fabiola Yañez por parte del expresidente en uno de sus ojos. Se trata de las primeras imágenes que se divulgaron en los medios de comunicación.

“Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: ‘¿Qué me hiciste?’. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial como primera dama, así que viajé igual”, relató Yañez en su primera presentación en la causa.

“Al principio solo se veía colorado, pero me quedé 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar a un color cada vez más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, llamamos al Dr. Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, contó la ex primera dama.

Consultado por el fiscal Ramiro González sobre el episodio en el que habría atendido a Yañez, el extitular de la Unidad Médica Presidencial, reconoció que ese día le brindó asistencia a la ex primera dama.

En ese tramo de su testimonial, admitió haber visto el moretón del ojo de Yañez y aseguró que le recomendó los globulitos y “heparima en crema”. Después, se le preguntó a Saavedra si preguntó si había visto a la ex primera dama con hematomas en otra circunstancia, y sostuvo que no.

Lo cierto es que el mismo día en que uno de los médicos presidenciales pidió la receta para el árnica que luego se le suministraría a Yañez, también solicitó heparina, una sustancia que demora la formación de coágulos de sangre en quienes padecen afecciones médicas o se someten a procedimientos que aumentan las probabilidades de que estos se formen.

En este contexto, la palabra de Saavedra es clave para reconstruir los hechos de violencia física y mental que denunció Yañez. Según la acusación, entre finales de junio y principios de julio de 2021, el expresidente le dio un “terrible golpe de puño” que le provocó un moretón en el párpado derecho.

En la causa ya declararon la periodista Alicia Barrios y la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, cuyo teléfono fue el disparador de la investigación. Secuestrado en el marco de otra causa, el celular de Cantero reveló diálogos con Fabiola Yañez y fotos con moretones (en la cara y los brazos) que le habría enviado en 2021. También declaró Daniel Rodríguez, ex intendente de la residencia presidencial, quien confirmó las peleas y discusiones entre Fernández y Yañez.