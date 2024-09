El Gobierno volvió a defender la privatización de Aerolíneas Argentinas: "Sería un acto de justicia social"

Así lo sostuvo Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Nación, en su cuenta de X.

Luego del paro de pilotos y aeronavegantes de Aerolíneas Argentinas, que durante el viernes afectó a más de 15.000 pasajeros en Ezeiza y Aeroparque, desde el gobierno nacional volvieron a ratificar la defensa de la privatización de la compañía.

Esta vez fue Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Nación, quien en su cuenta de X indicó: “La privatización de Aerolíneas sería un acto de justicia social. Con todos los argentinos que la mantienen con impuestos. Y con los clientes que bancan a sindicalistas millonarios que no les permiten viajar a ver familiares, por trabajo o temas de salud”.

Su mensaje se dio luego de que Manuel Adorni, vocero presidencial, manifestara en medio de la medida de fuerza que los sectores que adhirieron al paro “tienen salarios y beneficios corporativos bastante por encima de la media”.

“Ya se aplicaron 400 sanciones y descuentos. En el caso de los pilotos que tomaron la decisión de complicarle la vida a la gente fue, en promedio, de 150 mil pesos; y para tripulantes de cabina, de 50 mil pesos. En esta lógica de las empresas en general, y de Aerolíneas en particular, el que no trabaja, no cobra”, sumó el portavoz de Javier Milei.

Y cerró, en esa línea: “Todas las empresas privadas están operando con normalidad. El Gobierno está saneando Aerolíneas lo más que pueda dentro de los límites de la coyuntura y de la propia dinámica de la compañía. Apelamos a que estos episodios no se repitan”.

Días antes, Adorni aseguró que durante estos meses el Gobierno recortó 1500 empleados de la línea de bandera: “La compañía Aerolíneas Argentinas anunció que se ha logrado recortar la planta de empleados en 1500 personas, gran parte de ellos en virtud de un retiro voluntario, pero que significa una reducción del 13% de la planta”.