Descubrieron el perfil de Franco Colapinto en la app de citas más exclusiva del mundo

Desde que Franco Colapinto (21) debutó en Fórmula 1 con la escudería Williams Racing se volvió uno de los argentinos más influyentes del mundo, y por eso ingresó a una exclusiva app de citas.

Raya es un sitio para buscar y formar pareja, y se filtró su presencia a raíz de una foto de su perfil con su perro de raza Dachshund encima.

“Drive fast. Not here just for friends. (Maneja rápido. No acá, sino para hacer amigos)”, bromeó el piloto de elite, que aclara que vive en Madrid, España.

Algunos de los ricos y famosos con perfil son Channing Tatum, Harry Styles, Niall Horan, Ben Affleck, Cara Delevigne, Sharon Stone, el futbolista Jerome Boateng o el piloto inglés de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Cómo funciona y cuánto cuesta esta app de citas

Raya es una app que en en 2015 creó Daniel Gendelman, y la idea es trasladar el espíritu de las discotecas más exclusivas del mundo a un dispositivo electrónico, y la versión full cuesta 49.99 dólares al mes.

Para poder ingresar es necesario que al menos un miembro te recomiende, pero el perfil será revisado por un comité altamente calificado para decidir si tu solicitud es aceptada en base a méritos o seguidores en redes sociales.

Está prohibido hacer capturas de pantalla o mencionar la aplicación en redes sociales. Además, es mucho más exigente que otras apps de citas más populares al momento de conectar con otra persona. Hay que empezar una conversación en un plazo máximo de 10 días, sino lel match se eliminará.

Franco Colapinto