La “casta” y una certeza a nueve meses de gobierno

Por Mariana Iglesias, en diario Clarín

Javier Milei prometió en su campaña electoral que acabaría con “la casta política chorra e inútil”. Este martes se cumplieron nueve meses de gestión, un embarazo a término. ¿Y qué parió el gobierno anarcocapitalista? Lo que se ve es un “experimento” en el que quienes más pierden son las mujeres y diversidades, las infancias y los adultos mayores, las personas con enfermedades y discapacidades. La casta, finalmente, eran los grupos más vulnerables.

La universidad pública, la pujante clase media y la lucha por los derechos humanos, reforzada en los últimos tiempos por el feminismo, forman el podio del orgullo nacional, hoy herido como nunca. Ni bien asumió, Milei cerró el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad. Es la primera vez desde 1987 que no hay organismos ni políticas de género a nivel nacional.

Sólo en la ciudad de Buenos Aires se hacen diez mil denuncias anuales por violencia de género. El año pasado hubo 250 femicidios en el país, que suman 2500 en la última década, y que han dejado más de 3000 niños huérfanos. El Gobierno desmanteló el Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que en cinco años redujo a la mitad estos nacimientos, y desfinanció el aborto legal.

“No hay plata”, repite el presidente de la motosierra, que despidió a más de 30 mil trabajadores del Estado.También recortó la provisión de medicamentos oncológicos y otras enfermedades graves a personas sin cobertura médica. La mayoría de los jubilados cobra la mínima y el libertario les vetó la posibilidad de un exiguo aumento.

Los senadores aumentaron sus dietas un 80%. El presidente hizo doce viajes al exterior, siempre pagados con dinero del Estado, aunque algunos fueron con fines personales. Visitó dos veces al magnate Elon Musk, con quien comparte la preocupación por la baja de la natalidad en el mundo. Milei quiere más bebés, aunque no parece preocupado por la infancia. UNICEF Argentina asegura que cada noche un millón de chicos se va a dormir sin cenar y que el 70% vive en la pobreza.

Pero al presidente no le gustan las críticas, ni las protestas. Con el protocolo de seguridad frena movilizaciones y con sus insultos busca silenciar a quienes piensan distinto. El libertario contrató, además, a un ejército de trolls para mentir y hostigar. ¿Ir contra la diversidad de voces en nombre de “la libertad” no es una gran contradicción? Los ataques a la prensa no sólo son burdos, son la característica más obvia de los gobiernos autoritarios.