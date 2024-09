Batman será el primer superhéroe en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El emblemático personaje tendrá su estrella en el 6764 Boulevard de Hollywood y la ceremonia se celebrará el 26 de septiembre.

Batman hará historia como el primer superhéroe en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El popular personaje de DC Comics tendrá su estrella en el 6764 Boulevard de Hollywood, frente al Museo Guinness World Records de esa localidad californiana, el próximo 26 de septiembre. En la ceremonia estará presente Michael Empric, adjudicador oficial de Guinness World Records, para certificar este logro sin precedentes.

La productora del Paseo de la Fama de Hollywood, Ana Martínez, comentó: “La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de honrar a nuestro primer superhéroe en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡El único e inigualable Batman!”. Esta noticia ha emocionado a los fanáticos de todo el mundo: “Los fans estarán encantados de saber que Batman tendrá su estrella dedicada junto a las estrellas del Batman de televisión, Adam West, y el co-creador de Batman, Bob Kane”, continuó Martínez.

Jim Lee, presidente, editor y director creativo de DC Comics, y Anne DePies, SVP y gerente general, participarán en la ceremonia. También asistirá Steve Nissen, presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Hollywood, quien fungirá como maestro de ceremonias. Creado por Bob Kane con la colaboración de Bill Finger, Batman hizo su primera aparición en el número 27 de la publicación Detective Comics en el año 1939.

La evolución de Batman

Por otro lado, la serie de televisión Batman, protagonizada por Adam West y Burt Ward como Robin, debutó en ABC en enero de 1966. La memorable canción principal de la serie, compuesta por Neal Hefti, ganó un Grammy al mejor tema instrumental y alcanzó el puesto número 35 en el Billboard Hot 100. Hefti precisó: “Su versión original llegó al número 35, pero una versión de The Marketts alcanzó el número 17”.

Asimismo, el legado del Caballero Oscuro ha sido elevado por varios cineastas dinámicos a lo largo de los años. Desde Christopher Nolan hasta Zack Snyder, muchos han llevado la señal del murciélago a la pantalla grande, tanto en acción real como en animación. La franquicia de Batman ha generado más de USD 6,8 mil millones en la taquilla mundial, convirtiéndola en la décima franquicia cinematográfica más exitosa de todos los tiempos.

La evolución cinematográfica de Batman comenzó en gran medida en 1989 con la dirección de Tim Burton y la actuación de Michael Keaton, lo que dio inicio a la era de las películas de cómics modernas. Fue Danny Elfman quien compuso y produjo la banda sonora del film, la cual alcanzó el lugar número 30 en el Billboard 200 y ganó un Grammy por la mejor composición instrumental.

Michael Keaton como Batman.

En 1995, el álbum de la banda sonora de Batman Forever también tuvo éxito en el Billboard 200, alcanzando el número 5 y produciendo éxitos como “Kiss From a Rose” de Seal, que ganó los Grammys a la grabación y canción del año. Seal expresó a Billboard: “Aunque no escribí la canción para la película, se convirtió en un éxito icónico relacionado con Batman.” Además, la banda sonora de Batman & Robin en 1997 continuó esta tradición, presentando éxitos de Smashing Pumpkins, Jewel, R. Kelly, entre otros.

En la década de 2000, Hans Zimmer compuso y dirigió las partituras de The Dark Knight en 2008 y The Dark Knight Rises en 2012, ambos entrando en el top 20 del Billboard 200. También compuso la música para Batman v Superman: Dawn of Justice, la cual alcanzó el número 25.

Batman junto a Catwoman por el dibujante Tim Sale.

La ceremonia de revelación de la estrella se transmitirá en vivo a través del sitio web del Paseo de la Fama de Hollywood (Walk of Fame) y brindará a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de presenciar este histórico evento en tiempo real.