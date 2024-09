Se filtró el audio de una pelea entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "Es la humillación más grande"

La grabación muestra la frustración de Yañez tras enterarse de que Fernández habría invitado a almorzar a una amiga de ella, lo que desató un intercambio cargado de acusaciones.

Un nuevo audio ha salido a la luz, revelando una acalorada discusión entre el ex presidente Alberto Fernández y su pareja, Fabiola Yañez. La grabación, publicada por La Nación, muestra la frustración de Yañez tras enterarse de que Fernández habría invitado a almorzar a una amiga de ella, lo que desató un intercambio cargado de acusaciones.

“Vos me humillás e invitás a almorzar a escondidas a una persona que yo te presenté”, se escucha a Yañez en el audio. Continuando con su reclamo, expresa: “Es la humillación más grande y ahora lo estás dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome. Y no me querés dar el teléfono”.

Fernández, por su parte, intenta defenderse ante las acusaciones, afirmando: “No quiero pelear con ese tema”. Sin embargo, Yañez lo desafía: “Acá es muy fácil, vos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo”.

Este intercambio sale a la luz en un contexto de creciente tensión personal y pública, y se suma a los problemas legales que enfrenta el ex mandatario. Cabe destacar que el jueves pasado, Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yañez, se presentó como testigo en la causa judicial que involucra a Fernández. Durante su declaración, afirmó haber presenciado un incidente en el que el ex presidente empujó a su hija mientras estaba embarazada.