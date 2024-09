Carlos Melconian habló del presupuesto de Milei: “Lo veo bravo”

El reconocido economista pronosticóo qué metas podrían cumplirse y lanzó un duro pronóstico.

Luego de que el presidente Javier Milei presentara ante el Congreso de la Nación el presupuesto para 2025 que sentó la inflación anual en un 18% con un crecimiento del 5% para el próximo año, los especialistas en la materia comenzaron a hacer sus propios pronósticos. Uno de ellos fue el economista Carlos Melconian, que evaluó cuáles son las posibilidades de que las metas puedan cumplirse y también analizó el plan económico que encarará el Gobierno durante su segundo año de gestión.



HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO



“Teniendo en cuenta ese mix, lo veo bravo. Es un presupuesto fiscalmente cumplible, parecido al de este año, que es como si lo hubiera jugado con varios delanteros y un arquero. El del año que viene es con cuatro arqueros y, si querés, un delantero: hay que defender lo que se hizo este año”, consideró el analista.

Así, en diálogo con Radio Mitre, Melconian destacó la presencia del Presidente en el Parlamento en lugar del ministro de Economía, pero no dejó de remarcar la dificultad que tendrá el Gobierno para alcanzar los números deseados. “El presupuesto de caja es cumplible, pero los resultados en términos de actividad de inflación son más difíciles, más aún cuando no lograron acomodar la incertidumbre”, agregó.

“El Gobierno no le dio bola al sector externo y sigue la metodología fiscalista monetarista, que, dogmáticamente hablando, es que si tenés superávit fiscal se resuelven todos los problemas. Yo soy liberal, pero no compro esa ideología fanática. Hay que mirar bien cómo se va a resolver el tema del dólar, del financiamiento, del blend... No es reducir a si devaluamos o no, tiene que haber más certidumbre”, marcó y subrayó: “La dolarización fue un muy buen eslogan para ganar las elecciones, pero fresco como una lechuga va el ministro [Luis Caputo] a Rosario y anuncia bimonetariedad y cuentas limpias, guarda con eso. Cuando hablo de improvisación no tiro mierda, fundamento concretamente algunas cuestiones pendientes”.

En otro tramo de la entrevista, el economista también se refirió al plan económico que traza la gestión mileísta. “Yo dije que el Gobierno tenía un plan financiero que era ingenioso pero que se agotaba. Eso fue en la primera etapa del Gobierno, fue astuto y permitió comprar dólares”, destacó, pero diferenció: “Ahora los números están agotados, la brecha se fue a 50, el superávit comercial cambiario está por desaparecer y el cuarto trimestre no va a ser con superávit gemelo. Hay que tener mucho cuidado con no querer enfrentar un acuerdo con el Fondo en un año electoral, que no lleve a buscar dinero de reservas netas negativas ahora que entran dólares por el blanqueo”.