Chano Charpentier cumplió 43 años: “Después de tanto dolor me siento más vivo que nunca”

Este lunes el músico recibió su día especial rodeado de mensajes de amor, entre los que se destacó el de su madre, Marina. En un posteo, el cantante contó cómo se encuentra su salud.

Este lunes 23 de septiembre Chano Moreno Charpentier cumplió 43 años. Después de una etapa en la que debió sortear problemas de adicciones, el músico logró superarla y encontrarse con un presente prometedor. En su cuenta de X (ex Twitter), el artista escribió un profundo texto en el que se refirió a su estado de salud. “Gracias a todos por los saludos. Por fin después de tanto sufrimiento y dolor me siento más vivo y feliz que nunca”, comenzó diciendo el líder de Tan Biónica. “Tengo muy presente que el amor de ustedes me sostiene y me da mucha fuerza”, concluyó de manera optimista, junto a un emoji de un corazón rojo.

En sus momentos más difíciles, el cantante estuvo rodeado de mucho afecto y apoyo por parte de sus seres queridos. Entre ellos, se destacó el sostén de su madre, Marina Charpentier, quien estableció una lucha personal para ayudar a su hijo. Lo acompañó en todo momento en su recuperación, que tuvo altibajos en las etapas más duras. Este lunes, la mujer realizó una publicación en su feed de Instagram en la que volcó sus sentimientos en esta fecha especial.

Con un video de Chano tocando su guitarra, la mamá del músico acompañó con sus palabras: “Es él, es único, mi primer hijo, mi niño eterno, un hombre de bien”, comenzó diciendo con ternura. “Sabio desde siempre, generoso como nadie. Celebro este presente en que vos me cuidás a mí junto a mis otros hijos. Me sostenés, me decís la palabra que me saca del dolor”, admitió. “Oscar estaba tan orgulloso de vos como yo. Te amamos hijo del alma. Feliz cumple, Chanito”, terminó visiblemente conmovida en su texto. Al finalizar, puso varios hashtags, como “es hoy” y “Tan Biónica”, en alusión a la agrupación musical de su hijo.

Cabe recordar que en febrero de 2023, cuando tuvieron que internar nuevamente al cantante, su mamá habló con Jorge Lanata, para radio Mitre y dio detalles de su estado. “Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”, aclaró. También se supo después que, producto de la internación, tuvo una neumonía que finalmente consiguió superar.

Quince días después de aquel episodio, cuando a Chano le dieron finalmente el alta del hospital, él se expresó en sus redes sociales. “Hola amigos y amigas: Espero que estén bien y felices. Quiero contarles que ya estoy absolutamente recuperado gracias al sanatorio Otamendi y listo para seguir disfrutando de la vida”, escribió por esos días. Y se refirió a sus próximos pasos: “Les cuento que por mi parte sigo haciendo al pie de la letra mi tratamiento en UDIGENS y que tengo muchas ganas de verlos el viernes y sábado en La Plata. Besos”, escribió.

Hace casi un año, a un mes de haber cumplido 42, su recuperación lo llevó a poder subirse a un escenario. Con entradas agotadas para todos sus shows, Chano regresó a su lugar en el mundo: los conciertos. “Gracias por este abrazo tan grande a nuestra música. Vamos a dejar el alma en cada canción y el corazón en cada escenario. ¡Arriba corazones nostálgicos del piberío biónico”, escribió en su cuenta de Instagram, para su medio millón de seguidores que esperan su música tanto como su sensibilidad.