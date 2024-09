Video: un hincha de Boca le hizo un pedido a Marcos Rojo que lo descolocó

El defensor fue abordado por varios fanáticos tras el entrenamiento, pero uno que le hizo un planteo serio.

La derrota ante River Plate en el último Superclásico disputado en La Bombonera caló hondo y uno de los apuntados fue Marcos Rojo, quien estuvo en el blanco de las críticas por una actitud que causó indignación en los hinchas. A todo esto, tras la práctica de esta tarde en el Centro de Entrenamientos en Ezeiza fue abordado por un fanático que le hizo un planteo que descolocó al capitán.

El defensor central quedó en el ojo de la tormenta luego de que se viralizara un video en el epílogo del partido ante el Millonario pateando uno de los banderines del club. El ambiente estaba caldeado, ya que segundos antes el árbitro Nicolás Ramírez había anulado el gol en el séptimo minuto de adición de Milton Giménez por mano. Esto exacerbó los ánimos en el banco de suplentes, donde se encontraba Marcos Rojo.

Por supuesto, el acto fue de puro reflejo porque apenas el árbitro anuncia que anuló el gol, el capitán patea a modo de desahogo lo que había en el césped. Al margen de ello, las críticas no se hicieron esperar ya que se trataba de un banderín con los colores de Boca Juniors. El público boquense no lo tomó nada bien y muchos de ellos manifestaron su repudio en las rede sociales, incluso hasta le pidieron que no vista más los colores de la institución.

Casi al mismo tiempo en que los hinchas expresaban su repudio vía redes sociales, Rojo salía del predio donde se entrenó Boca en Ezeiza y fue abordado por un grupo de fanáticos que le pidieron una foto y autógrafos. La mayoría, niños y mujeres. Sin embargo, hubo un simpatizante que sobresalió al resto y en tono muy respetuoso le hizo un comentario que descolocó por completo al futbolista de 34 años.

“Marcos, no es solo pegar”, le dijo el hincha y Rojo automáticamente cambió el semblante. El fanático le repitió varias veces su nombre, para que lo mirara a los ojos, le exigió que esté a la altura de Boca, que pongan actitud pero reparó en comunicarle que no se trata solo de pegar, sino de defender los colores de otra manera. Fueron apenas unos segundos, pero el video que fue aportado por TYC Sports, recorrió todos los portales.