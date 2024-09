Cinthia Fernández respondió a las acusaciones de arreglar su propuesta de matrimonio: "Era nuestra última noche"

Las románticas imágenes, en las que aparecían en la playa a los besos vestidos de blanco, fueron celebradas por sus seguidores pero no faltaron las dudas.

Hace unos días Cinthia Fernández compartió su felicidad por la propuesta de casamiento que recibió de Roberto Castillo durante sus vacaciones de México. Las románticas imágenes, en las que aparecían en la playa a los besos vestidos de blanco, fueron celebradas por sus seguidores pero no faltaron las dudas.

Desde su cuenta de Instagram respondió preguntas de sus seguidores y allí se refirió a los cuestionamientos que tuvo acerca de la veracidad del pedido del abogado. “Si no sabías lo de la cena, ¿por qué saliste a caminar así? Estabas repreparada”, lanzaron, cuestionando que el momento había sido armado para las redes con pleno conocimiento de ella.

“Estaba vestida así porque me dijo que después íbamos a cenar a un restó del hotel. Era nuestra última noche”, contó la “angelita” de LAM. También explicó el look playero que llevaron. “Siempre nos preguntamos qué color nos ponemos y como me dijo que me vistiera de blanco, fui así”, señaló.

La mediática también expuso un dulce momento con la irrupción de sus hijas en la propuesta y el importante rol que Charis, Bella y Francesca tuvieron. “No tenía ni la menor idea. Me pidió que vayamos a caminar un rato para pasar un momento solos y sin niños”, comenzó contando.

“Ahí me llevó a la playa y había armada una cena a la orilla del mar. Yo ya ahí lloré porque la sorpresa era hermosa. Pasó un rato y disimuló para que me crea que la sorpresa era la cena y de repente me propuso casamiento. Eligió con una de mis nenas el anillo y las hizo entrar a todas. Ahí casi me muero. Hasta mariachis trajo. Parecía una película. Un sueño”, contó, mientras lucía su anillo.

