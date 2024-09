Detuvieron al hijastro de Cristian Castro tras manejar a 150 km borracho en Córdoba

Según relataron los testigos, el joven de 21 años conducía su Audi A3 a unos 150 km/h y en ese estado evadió varios controles policiales y destruyó barreras de peajes para pasar sin pagar.

Marcos Cuba, hijo del exjugador de Talleres y de Mariela Sánchez - la actual novia del cantante Cristian Castro - fue detenido en las últimas horas tras protagonizar un peligroso raid, a altísima velocidad y borracho, en la ciudad de Córdoba.

“Fue una situación atípica”, dijo al diario La Voz el comisario inspector Cristian López Argañaraz, en relación con las circunstancias que llevaron a la detención de Cuba. Además, detalló que manejaba con 1,16 gramos de alcohol en sangre.

Edy Horovitz y su esposa circulaban en su auto por la avenida República de China cuando se cruzaron con Marcos Cuba, alcoholizado y en contramano. “Venía haciendo zigzag y me doy cuenta de que íbamos a impactar”, relató el hombre, en diálogo con El Doce.

“Veía que él me quería esquivar, así que opté por quedarme quieto a un costado, pensaba que si no me esquivaba me cruzaba de carril”, agregó sobre ese dramático momento que vivió junto a su esposa.

Todavía en shock por el susto, unos segundos después vieron pasar una moto de la policía persiguiéndolo. “Podría haber sido una desgracia terrible”, resaltó Horovitz. Y concluyó: “El tipo ya debe estar libre porque solo estaba borracho, pero podría haber matado a una persona”.

De acuerdo al parte policial, Cubas “evadió varios controles preventivos (Ruta Nac. 38 salida de Villa Carlos Paz hacia Córdoba y Puente 1° de Mayo), cruzó el peaje sin abonar y colisionó la barrera. Posteriormente, continuó su marcha por avenida de Circunvalación en dirección a la localidad de La Calera, nuevamente cruzó peaje sin pagar, embistió la barrera y continuó. Finalmente, fue interceptado y detenido”.

Durante su huida en el Audi bajaron del auto dos personas, quienes lograron escapar.

En tanto, el detenido, “quien arrojó resultado positivo de alcoholemia”, fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la justicia.