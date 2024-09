La exministra de Seguridad Sabina Frederic elogió la baja de homicidios en Rosario

“No sabemos qué están haciendo, pero tiene un buen resultado”, reconoció que Patricia Bullrich y el gobernador Pullaro “están haciendo otra cosa” para que disminuyan los delitos.

La ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, destacó la baja de homicidios en Rosario y reconoció que el Gobierno de Javier Milei y del gobernador Maximiliano Pullaro “están haciendo otra cosa” para abordar un problema que se agravó en la gestión del Frente de Todos.

“Hay que destacar que bajaron los homicidios de manera inédita, hace muchos años en Rosario que no hay esta baja. Están haciendo otra cosa, no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo, pero evidentemente tiene un buen resultado”, definió la ex funcionaria de Alberto Fernández, que en 2021 fue reemplazada por Aníbal Fernández.

Ante la consulta de por qué durante el gobierno anterior no supo afrontar la narcocriminalidad y el crimen organizado en Rosario, Frederic dijo que “hay algo que cambió en la cabeza de todos” y que “se alinearon los planetas” para abordar la violencia. “Están haciendo cosas que no se hacían antes, porque (la actual ministra de Seguridad) Patricia Bullrich y Pullaro ya fueron ministros de Seguridad antes, no es que es gente nueva”, sostuvo.

Según la interpretación de la antropóloga, hubo un “cambio de chip” en los funcionarios desde que los homicidios empezaron a afectar personas inocentes y trabajadores. “Antes se mataban personas que no importaban. (Los funcionarios) decían que se ‘mataban entre ellos’ (los narcos), yo recibí (ese comentario) de mi contraparte de Santa Fe. Era gente ‘asesinable’ y descartable”, sostuvo.

“¿Cuándo se frenó eso? En marzo, cuando Rosario se paralizó porque mataron a dos taxistas, un playero y empezaron a amenazar gente que ya no era gente ‘asesinable’. Ahí se pusieron las pilas para trabajar sobre los homicidios”, señaló en diálogo con radio Con Vos. “Empezaron a aparecer muertos que eran ‘propios’, en el sentido de que eran parte de mi sector social, algo que me puede pasar a mí”, indicó, al hacer referencia a los trabajadores que fueron asesinados. “Eso le cambió el chip a Bullrich y a Pullaro, que ya habían sido ministros antes y tenían el mismo problema. Son realidades diferentes”, completó.

Frederic reconoció que durante el Frente de Todos “la falta de alineamiento” entre su cartera y la del ex gobernador Omar Perotti fue “un problema” para garantizar el orden y la seguridad en Rosario, entre otros motivos como las “complicidades de la Policía”. Sin embargo, recordó que la respuesta tenía que provenir del orden provincial, porque “la responsabilidad de velar de que la gente no se mate” es de dicha jurisdicción, por tratarse de un “delito ordinario”.

“Antes no se ocupaban porque la respuesta era ‘se matan entre ellos’. No estoy queriendo echarle la culpa a nadie, el problema es la concepción”, insistió.

El comentario de la ex ministra de Seguridad generó algunas repercusiones entre las filas libertarias. El legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, citó las declaraciones de Frederic y explicó: “Hacer cumplir la ley y perseguir a delincuentes y criminales, eso es lo que hace este gobierno bajar la inseguridad en Rosario”.

Según las explicaciones oficiales del ministerio de Seguridad de la Nación, la baja de la incidencia de los delitos dolosos se debe al éxito del “Plan Bandera”, un operativo conjunto que comenzó en enero entre las fuerzas de seguridad nacionales y las de Santa Fe, diseñado para combatir al narcotráfico, a las peleas por territorio entre bandas. En agosto, se cumplió un mes sin homicidios en Rosario.

“Nuevo hito en el Plan Bandera: 1 mes sin homicidios en Rosario. Desde que existen registros de estadística criminal, desde 2013, es la primera vez que esto ocurre. Este logro se da en el marco de un objetivo claro: combatir el narcoterrorismo y recuperar la Ley y el Orden. El período más largo registrado hasta la fecha había sido de 22 días y sucedió entre el 21 de marzo y el 12 de abril de 2020, mientras regía el aislamiento preventivo a causa de la pandemia”, se destacó en las redes sociales de la cartera conducida por Patricia Bullrich.

La autocrítica desde el progresismo

Sabina Frederic publicó recientemente un libro, titulado “Lo que el progresismo no ve (cuando aborda la seguridad)” (Siglo XXI), para defender su enfoque en la materia. En el ensayo, realiza un balance sobre los conflictos con la comunidad mapuche y los trabajadores tercerizados de los ferrocarriles nacionales, dos temas en los que tuvo que intervenir de manera directa.

¿Por qué esos conflictos no se resuelven y generan violencia, y además generan rechazo en la población porque te cortan el Ferrocarril Roca?”, se preguntó la ex funcionaria en la entrevista. Y reconoció que los manifestantes “cortaron en mi gestión” las calles y vías, y que ahora “no cortan más”.

Según Frederic, la baja en la frecuencia de los piquetes y cortes de calle se explica por el protocolo impulsado por Patricia Bullrich, “la causa que se impulsaron contra las organizaciones sociales por malversación de fondos y la represión del 11 de junio, en la que hubo personas imputadas por delitos federales”. “Eso disciplina, lo que no significa que la gente tenga una respuesta a mejores condiciones de vida”, apuntó.

“Uno de los grandes problemas del progresismo es que tiene un discurso de abordaje de esos problemas, pero no tiene las herramientas para resolverlos. En un conflicto de precarizados que quieren tener los mismos derechos de planta, y que tiene más de 20 años, el progresismo dice que tienen razón, pero no resuelve el problema. Todo eso termina impactando en la seguridad y el corte de calle. En Río Negro, han habido asesinatos en allanamientos de la Policía”, ejemplificó.

Desde su punto de vista, cuestionó que desde el progresismo o en gestiones como el kirchnerismo “querés ir por un lado, pero por el otro avalás procesos que promueven la desigualdad y la inequidad de los derechos”. “No podés gestionar la seguridad de manera progresista con un Estado con una fuerte estructura neoliberal. Las prestaciones de salario indirecto en transporte, salud y educación se fueron deteriorando no sólo en el gobierno de (Carlos) Menem, en los de Néstor y Cristina Kirchner intentaron emparchar algunas cuestiones, y hubo cosas que no pudieron hacer”, explicó Frederic.

“Gran parte de nuestro espacio no tiene un buen diagnóstico de qué Estado tenemos- continuó-. Tenemos una utopía de un Estado del primer peronismo que duró solo tres años, y de políticas que se asientan sobre una realidad que no existe”. Y agregó: “El Estado en todos los niveles ha terminado un promotor del despojo y de la precarización laboral”.

En lo que respecta a la seguridad, Frederic advirtió que “hay un desvalor del progresismo en áreas como la investigación criminal”. “Está empobrecida esa parte. Tenés que trabajar con los mercados ilegalizados, de droga, de prendas, de armas y autos. No es con saturación policial que vas a resolver ese problema. Y hay una tendencia de solo proponer presencia policial. Entonces vos estás demandado por tener gendarmes en todos lados, cuando los gendarmes son 38 mil”, afirmó.

Sobre el tiempo de gestión que le tocó, Frederic lamentó que “la unidad duró poco porque empezaron a haber diferencias entre el Gobierno nacional, el de Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad”. “No hubo un sentido de propósito y la unidad de la coalición de gobierno de la que fui parte no tenía objetivos claros. La idea de ‘volver para ser mejores’ no era común. Tampoco tenemos hoy un Estado (eficiente), cuando el 48% de la población ocupada está en la informalidad”, concluyó.