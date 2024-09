“Ya no soy más Furia, ahora soy Juliana”: la nueva estrategia de la ex Gran Hermano

Juliana apareció en medio de una nota a su hermana Coy y se refirió a algunos temas que había hablado desde que salió de la casa de Gran Hermano.

La hermana de Furia, Coy Scaglione, debutó en Cantando 2024 (América) la noche del martes, y su paso por la pista causó una gran repercusión; no solo por la performance, sino también por los roces con el resto de los concursantes y el picante cruce que tuvo con el jurado.

Este miércoles, la contactaron desde Intrusos, ciclo que conduce Florencia de la V por la pantalla de América y, mientras daba la nota, apareció Juliana, quien irrumpió en el móvil y habló de todo un poco, cosa que no había hecho desde que abandonó la casa de Gran Hermano.“Estuve mucho tiempo encerrada, estoy entrenando a full y recuperando mi vida. Soy una repercusión en todo lo que hago y soy muy libre de expresarme. En Uruguay dije que no iba a dar una nota y agrandaron mucho las cosas”, aseguró en referencia a lo que vivió en Punta del Este, donde la acusaron de maltratar a un cronista.

“Hoy en día no puedo caminar como una persona tranquila por la calle, es una locura: mi vida cambió”, agregó sobre la exposición que logró luego de su paso por el reality y la popularidad que alcanzó.

Durante la charla, Marcela Tauro le preguntó por el final de su contrato con Telefe y por su ausencia en los Martín Fierro 2024: “Fue de común acuerdo, se rompió un contrato, nada más. Sentí que podía tomar mis propias alas. No me arrepiento, me llevé todas las miradas del programa y si bien yo sé que fui Furia de Gran Hermano, ahora soy Juliana, que es una persona común y corriente y que tiene otras posibilidades. Estoy pensando en potenciar mi lado artístico”.

Con respecto a su ausencia en la ceremonia de APTRA, dijo: “Era obvio que no me iban a invitar, una vez que decidís romper el vínculo ya está, de todas maneras le agradezco a Santi (del Moro) por haberme dedicado el premio, yo siento que gané de todas formas”.

La mediática además comentó que se encuentra abierta a cualquier oferta laboral. “Todo lo que se me proponga, se analiza y es bienvenido. Por ejemplo, si Flavio (Mendoza) me quiere para un proyecto, lo vemos. De él lo que me gusta es que además de lo artístico tiene algo deportivo, que está buenísimo“, sostuvo y sobre el streaming que hizo junto a Alex Caniggia, comentó: “Lo quiero mucho y extraño un montón. Hablamos seguido”.

En otro momento de la entrevista, Laura Ubfal le consultó por un supuesto proyecto que se enteró: “Ayer hablé con Emma Vitch y sé que van a tener una marca de borcegos que él va a hacer la línea masculina y vos la femenina, pe lo que más me llamó la atención fue que me contó que creaste tu propia agencia y que tenías interés en representar a otras personas”, sostuvo la panelista.

“Es algo muy loco, cuando me encuentro con gente y les explico que estoy abocada a mi agencia, me piden que los represente; pero bueno, es un proceso muy largo que lleva tiempo y no es tan fácil. Primero lo estoy haciendo conmigo y, si me sale bien, lo haré con los demás”, concluyó Juliana acerca de su futuro profesional.