Macri y Bullrich se cruzaron por la aprobación de la reforma del Código Urbanístico: "Lamento que la ministra..."

La reforma del código urbanístico se debatió en la Legislatura porteña y fue aprobada con la mayoría que ostenta el PRO. Había sido propuesta por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich volvieron a cruzarse este jueves en la red social X, esta vez por la aprobación de la reforma del Código Urbanístico en la Legislatura porteña. La ministra de Seguridad celebró la decisión del legislador Juan Pablo Arenaza de no acompañar la iniciativa y habló de “pactos espurios”. “No es aceptable mentir”, le retrucó el expresidente de la Nación.

“De ninguna manera vamos a acompañar esto en el código. Es una lucha histórica del PRO trabajar para bajar el costo de los edificios que son la vivienda mayoritaria de los porteños”, escribió Arenaza, alfil de la ministra de Seguridad en la Legislatura porteña. Bullrich lo celebró: “¡Coherencia por favor! Bien por Juan Pablo Arenaza, que no acepta los pactos corporativos”.

El expresidente salió entonces en defensa de su primo Jorge. “Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al jefe de Gobierno. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy en la Legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de los encargados. Podemos discrepar, pero no es aceptable mentir”.

La respuesta de su exministra de Seguridad no se hizo esperar: “Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado @jparenaza hizo públicos, y así evitó que se vote. Una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende. Yo no miento, solo revelo lo que pasó. Pero no pudieron, porque el cambio es más fuerte”, escribió y acompañó el posteo con una imagen del artículo 14 del nuevo Código.

Ese artículo establece que “en las parcelas que destinen veinticinco (25) o más unidades de uso a vivienda colectiva, debe destinarse una unidad de uso a vivienda para el encargado del edificio”. Este fue el punto de conflicto en el intercambio de posteos que dejó al descubierto que la pelea interna entre ambos dirigentes de peso en el PRO no cesan y podrían terminar con un quiebre definitivo del partido.

Poco antes de su cruce con Bullrich, Macri había salido en defensa del presidente Javier Milei, tras conocerse que la pobreza creció más de 11 puntos desde que asumió la presidencia. El exmandatario apuntó contra el kirchnerismo y desligó al libertario de la responsabilidad.