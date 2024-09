Jimena Barón habló sobre la salud de su hijo Morrison: “Estuvo aislado una semana”

El hijo que la actriz tuvo con Daniel Osvaldo está pasando por un cuadro de paperas, lo que llevó a cancelar un viaje que tenían planeado.

Esta semana, Jimena Barón reveló que su hijo Morrison, fruto de la relación que la actriz tuvo con el exfutbolista y actual músico Daniel Osvaldo, está atravesando un cuadro de paperas. Como ella siempre suele compartir su vida cotidiana con sus seguidores de Instagram, durante la tarde de este jueves contó cómo estaba el niño.

“No podemos decirle Arnaldo porque esta vez era verdad. Está bien, con ibuprofeno que ya le hizo efecto y no tiene más hinchazón ni dolor. Por precaución al contagio lo encerraron una semana así que acá estamos separando los legos por color, con leves ganas de tirarme de la terraza”, comenzó expresando Jimena con su típico tono jocoso e irónico.

Aunque luego reveló una mala noticia derivada de la enfermedad de Momo. “Teníamos un viaje hoy y, como buen pisciano, se sintió muy culpable de que no podamos ir. Y me pidió que por favor vayamos igual sin él. Por supuesto que no es una opción (le expliqué) y acá estaremos haciéndole el aguante estos días tipo era Covid”, cerró en el comunicado. Un rato después, Barón publicó una foto de su hijo vestido con la camiseta de Boca Juniors y comiendo galletitas con queso untable para acompañar el mate.

A partir de esta postal, una seguidora le comentó: “El apetito no se vio afectado, por lo visto”. Y Jimena le respondió junto con un video a un primer plano de unos ravioles con salsa y queso, con la descripción: “No, claro, dos platos se clavó”.

Barón había contado lo ocurrido con Morrison en sus redes sociales. Todo comenzó con un mensaje de Mari, la niñera inseparable de la familia, quien, luego de recoger al menor del colegio, decidió llevarlo de inmediato a la guardia del Sanatorio de la Trinidad en Palermo. La razón para tal decisión fue que él había manifestado sentir un lado de su cara hinchado, aunque después aclaró que se trataba más de una sensación pasajera que de un dolor persistente.

“Jime, estamos acá en la guardia esperando que nos atiendan. Cuando tenga novedad, te cuento. Ahora dice que está bárbaro, que justo cuando yo llegué él bajaba para decir que me digan que no lo vaya a buscar porque estaba bien, pero le dije que iba a estar bueno igualmente que lo vea un médico”, es el mensaje que recibió la cantante al momento de la explicación de lo que estaba ocurriendo.

Horas más tarde, su madre contó lo que realmente había sucedido. Luego de los exámenes médicos correspondientes, los doctores confirmaron que la inflamación que había alarmado a todos se debía a un contagio de paperas, una enfermedad viral que, si bien no es grave en la mayoría de los casos, requiere reposo y cuidados.

Las redes no tardaron en arder cuando la cantante subió una foto de Momo, con el rostro desencajado al enterarse del diagnóstico. La imagen reflejaba perfectamente la decepción del pequeño, y pronto los seguidores comenzaron a solidarizarse con él, especialmente cuando Jimena reveló el verdadero motivo de su desconsuelo.

El plan era que junto a su hijo, su mamá y Mari tenían armado un viaje a Puerto Madryn, uno de los destinos más codiciados de la Argentina en esta época del año, famoso por el avistaje de ballenas. Para Momo, la noticia de su enfermedad no solo significaba malestar físico, sino la cancelación de un plan largamente esperado. Ante esta situación, Jimena, fiel a su estilo sarcástico, compartió una conversación con una de las acompañantes del frustrado viaje, donde intentaba darle un giro cómico al asunto: “No voy a meterle la peor al pibe, encima que ya siente que arruinó todo, pues lo arruinó en realidad”. La frase, lejos de ser amarga, sacó risas entre sus seguidores, quienes agradecen siempre su capacidad para encontrar humor incluso en los momentos más difíciles.

Con su característico sentido del humor, la actriz dejó una vez más en claro que en su vida no hay espacio para el dramatismo, sino para la risa, incluso cuando los planes se vienen abajo. Por su parte, Morrison, el pequeño héroe de esta historia, seguramente tendrá otra oportunidad para ver las majestuosas ballenas en su esplendor.