Sofía “Jujuy” Jiménez: "Rompemos un vidrio de la cocina porque no teníamos como tirar la puerta"

Sofía “Jujuy” Jiménez viajó este fin de semana a su provincia natal para asistir al casamiento de una amiga. Aunque disfrutó reencontrarse con familiares y amigos, la modelo contó recientemente que su visita culminó de forma inesperada, luego de vivir un extraño suceso que la dejó con los pelos de punta.

Ya en su regreso a Buenos Aires, la ex de Juan Martín del Potro subió a sus redes un video para contar lo que vivió durante su visita a la casa familiar y en plena madrugada: “La noche del viernes me fui a acostar temprano. Tipo 2 de la mañana estaba entrando tranquila, me empiezo a meter y escucho ´shhh´”.

Luego detalló: “A la tercera vez me di cuenta de que no estaba flasheando, había alguien abajo. Desperté a las chicas, a mi mamá, escucharon y dijeron que sí”.

En medio de su relato, detalló que por los nervios que sintieron, decidieron no enfrentar la situación solas y se contactaron con las autoridades. “Llega la policía, rompemos un vidrio de la cocina porque no teníamos como tirar la puerta y nunca encontramos nada. Pero hubo ruidos. ¡No íbamos a romper el vidrio y tres escuchando!”, argumentó.

Hacia el final del relato, Jujuy recordó entre risas lo descolocada que quedó ante el comentario de una persona que fue a su casa a reparar la ventana dañada: “Al otro día vino el tipo del vidrio a arreglarlo y nos dijo que podía ser una lechuza. Ahí googleé. ¿Cómo hace la lechuza? Shhh. Ahí empecé a acordarme”, cerró, entre risas y visiblemente más tranquila.