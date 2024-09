La hora de los que se las saben todas

Los que solo tienen certezas no escuchan. No necesitan a los demás. En algún momento de sus vidas, vaya a saber uno cuándo y por qué, se han aferrado a una convicción totalizadora a través de la cual leen el mundo y lo explican todo. Como no la sueltan, carecen de la disposición para abrirse a la palabra del otro.