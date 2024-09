La cifra de la pobreza: un balance de los 9 meses de Milei o el resultado de los veinte años del kirchnerismo

La cifra que difundió el INDEC alcanzó el 52,9% en menos de un año de gestión libertaria. El dato golpeó en particular a los jóvenes y los jubilados, curiosamente los dos sectores que más votaron al Presidente y que más lo siguieron apoyando.

Por Marcos Novaro para TN

Con los últimos datos de pobreza en la mano, como era de esperar, a los dos lados de la grieta se dedicaron a destacar las culpas de los demás. Y las dos trincheras seguramente algo de razón tienen. Solo que para una es un problema todavía “coyuntural”, que están a tiempo de corregir, y en la otra es más bien “estructural”, mucho más difícil siquiera de repensar y entender.

El Gobierno apeló, como era de esperar, al argumento de la herencia. Pero no pudo disimular el hecho de que las cosas empeoraron y mucho en los últimos meses, y no hay demasiado de dónde agarrarse para ser optimistas sobre lo que nos espera en los inmediatos tiempos que seguirán.

Algunos funcionarios resaltaron datos del último trimestre según los cuales los salarios, al menos los de trabajadores privados formales, ya están recuperando parte de lo perdido durante el verano y el otoño pasados.

Pero lo cierto es que esa remontada es lenta y parcial, no se extiende a otras categorías más precarias de trabajadores ni a la mayoría de quienes dependen del presupuesto público para sobrevivir. Por lo que no alcanza para resucitar los registros globales de consumo, que siguen por el suelo.

Milei tampoco tiene para mostrar un éxito definitivo sobre la inflación, como el que prometió, en sus arranques de mayor entusiasmo, para esta altura del año: recordemos cuando, entre junio y julio, confiado en que podría mantener el superávit fiscal gracias a la Ley Bases, se cansó de anunciar que la inflación seguiría cayendo hasta desaparecer en muy poco tiempo más y la economía rebotaría “como pedo de buzo”.

Pero nada de eso sucedió: el alza de precios mensual siguió y sigue clavada desde entonces alrededor de 4%, un nivel todavía altísimo, récord mundial, y una amenaza si se empieza a reactivar más en serio la economía, porque los empresarios buscarán recomponer los márgenes de ganancia perdidos, el Gobierno volvería inevitablemente a acelerar la recomposición de tarifas y el recorte de subsidios, que viene demorando desde hace tiempo, y los sindicatos también harán entonces su aporte para reactivar la puja distributiva.

Los cálculos que meses atrás el Presidente hacía conviene recordarlos en estos momentos. Y no solo porque fallaron redondamente, sino porque no los ha revisado, sigue esperando que el milagro se produzca, resistiéndose a encarar un plan de estabilización más articulado y que no descanse tanto en recortes fiscales y que “el mercado haga el resto”.

Decía Milei, por ejemplo, en la inauguración de la exposición rural: “Este gobierno bajó la inflación del 17.000% (con datos del IPC mayorista de diciembre tras la devaluación, que fue de 54% mensual) al 35% (la mayorista de junio fue 2,7%). Si uno le quita al 2,7% mayorista el ritmo del tipo de cambio, la inflación es de 0,7%, por lo que la verdadera inflación viaja al 8% anual”.

Si hubiera sido así, en efecto no hacía falta hacer nada más. Era razonable esperar que la baja lograda entre enero y junio continuara. Pero no fue el caso. ¿Significa esto que Milei “ya fracasó”, como no se cansan de repetir en las filas kirchneristas y sus tribunas de opinión?

Sí, al menos, es evidencia de que su estrategia económica necesita una seria revisión. Y que en particular convendría que revisara la idea de que su trabajo ya terminó y ahora “le toca hacer su parte a los empresarios, que deben invertir y hacer crecer la economía”. Que, es cierto, es el único camino auténtico y sostenible para combatir la pobreza, pero para que se destrabe necesita aún de más esfuerzos gubernamentales.

¿Que esté cayendo en las encuestas es señal de que la opinión pública percibe este tufillo a fracaso, que le marcó ya el boleto a su programa y está retirando su confianza a la vía del mercado y el ajuste fiscal? Es mucho decir. Todos los sondeos muestran una baja en las expectativas, en la confianza en el gobierno y también un incremento del pesimismo colectivo.

Pero ninguna seria habla de aumento de apoyo a los opositores. No revelan tampoco que haya decepción con el rumbo, sino cansancio con el esfuerzo que les insume, lo que es del todo esperable, y más fácil de remontar. Tanto si el Gobierno logra finalmente con su receta, a pesar de todos sus déficits, salir adelante, como si se anima a recauchutar un poco su programa y logra que el barco empiece a navegar un poco mejor.

El rol de la oposición que supo ser Gobierno

Mientras tanto, los que tiene enfrente le siguen haciendo fácil el trabajo a Milei. Más todavía cuando la oposición dura se confía más y más en que él se termine pronto de derrumbar y ellos puedan ahorrarse de hacer mayores esfuerzos, por ejemplo algún ejercicio de autocrítica, o revisar sus premisas de siempre sobre la economía, el Estado y el mundo en general.

En el kirchnerismo los índices de pobreza publicados esta semana por el INDEC cayeron por eso como maná del cielo. Pero puede que sean otro más de los muchos regalos envenenados que han estado desempacando y tragando con entusiasmo, y que les van intoxicando con disimulo el ánimo y la percepción.

No solo porque los disuaden de hacer cualquier esfuerzo renovador. Sino porque pareciera que los confunden respecto a lo muy comprometidos que ellos mismos están en esos resultados. Y es que, por más que ellos lo eviten, a todos los demás les resulta fácil percibir que así como Milei acomoda mal el golpe de la mala nueva sobre la pobreza, sobre todo por la complicada coyuntura económica en que está, al kirchnerismo y en general a las ideas de izquierda sobre la economía esos datos los golpean por motivos más estructurales: es finalmente el balance de sus dos décadas de hegemonía lo que esos dramáticos guarismos están pintando.

Y es que Milei puede decir todavía, con algo de razón, que ganara quien ganara en las elecciones del año pasado, y cualquiera hubiera sido el programa económico que aplicara, la pobreza entre nosotros iba a aumentar, porque la inflación ya se había acelerado y la recesión estaba desatada.

En cambio es más difícil que los kirchneristas puedan decir algo semejante sobre las últimas dos décadas de vida de nuestra economía y nuestra sociedad que ellos orientaron: tienen que explicar, para empezar, por qué salvo Venezuela y Argentina, todos los demás países de la región, durante las últimas dos décadas, redujeron en forma sensible y sostenida sus índices de pobreza, y algunos siguieron haciéndolo incluso en los últimos años, pese a que las condiciones internacionales dejaron de ser tan favorables como desde los dos mil, los gobiernos cambiaron de signo más frecuentemente y hubo muchos más problemas de inflación y recesión.

Nada de eso les impide alegar que, aunque desde la última mega crisis argentina, la de 2001-2002, la familia Kirchner gobernó 16 de 22 años, y bloqueó la mayoría de los cambios que el único gobierno de otro signo intentó durante otros 4, lo que ahora vemos es simplemente consecuencia de que en esos pocos años, más los pocos meses que acumula la actual administración, su magnífica obra se vino abajo, porque no tuvieron el control total de la situación.

El argumento es, de todos modos, ridículo tanto en términos históricos como políticos. Y, lo más importante es, pretende hacer olvidar lo fundamental: no solo perdimos más de dos décadas para desarrollarnos y sacar a millones de argentinos de un destino penoso, probablemente las dos mejores décadas para intentarlo en todo un siglo dadas las condiciones internacionales imperantes, sino que además retrocedimos en todo lo demás.

En 2002-2003 la economía argentina estaba bastante bien integrada al mundo, gracias a bajas protecciones arancelarias y a que un tipo de cambio libre y competitivo nos permitía exportar todo tipo de productos y ser atractivos para las inversiones externas. En esos años el sector público era además globalmente menos ineficiente que hoy, y sobre todo pesaba la mitad que ahora sobre el resto de la economía, con lo cual la productividad del país era, en términos generales y comparativos con la región o países de desarrollo semejante, mucho más alta.

El sector público estaba, por tanto, en condiciones de orientar su capacidad de inversión en cuanto la recuperara, a los sectores y rubros en que era más necesaria: educación, salud, infraestructura. Pues no cargaba con empresas deficitarias como ahora, no estaba totalmente colonizado por mafias y gremios prebendarios como sucede hoy en esas empresas, en el sistema educativo y en tantos otros ámbitos.