Cristina Kirchner convocó a la movilización por el presupuesto universitario: “A marchar por nuestras ideas”

La ex presidenta promovió la manifestación de este miércoles 2 de octubre, al afirmar que el desfinanciamiento de la educación superior significa “clausurar la idea de progreso”.

La ex presidenta Cristina Kirchner se sumó a la convocatoria para la marcha de este miércoles 2 de octubre, en la que miles de estudiantes y docentes universitarios reclamarán por la defensa del presupuesto de las universidades del país, ante el recorte y la revisión de los fondos que plantea el gobierno nacional.

Lo hizo al celebrar el aniversario 35 de la Universidad Nacional de Quilmes. “Este es un mensaje para la UNQUI, o sea, para nuestra querida Universidad de Quilmes”, introdujo la líder del kirchnerismo, en un video que compartió la intendenta del partido bonaerense, Mayra Mendoza.

“Mayra me recordó que cumplen 35 años y no quería estar ausente en este nuevo aniversario. Sobre todo en momentos como los que está atravesando, en general, la educación en nuestro país, pero, muy en particular, la situación de la universidad nacional, pública y gratuita, en la que me siento hija y tributaria”.

Allí CFK manifestó abiertamente su apoyo a la movilización prevista para el miércoles en defensa de los fondos para la educación superior. “Su desfinanciamiento significa, sin lugar a dudas, clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente, que caracterizaron a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podía ser presidente o presidenta. Sé de lo que estoy hablando, sé que es verdad porque soy un testimonio de esa Patria que tanto añoramos”.

La marcha del miércoles es esperada por decenas de miles de integrantes de las casas de altos estudios en todo el país y defensores del sistema de educación superior, pública y gratuita. El gobierno del presidente Javier Milei, en tanto, aguarda que se produzca la protesta para evaluar su impacto, mientras prepara el veto a la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso de la Nación.

La nueva movilización fue convocada por los rectores de las universidades públicas, unidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Fue una decisión conjunta, tras una reunión de la que también participaron el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina. Se denominó Marcha Federal Universitaria y se realizará desde las 17 horas con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en las principales ciudades del país.

La protesta será una reedición de la masiva movilización que tuvo lugar el 23 de abril, y que llamó la atención por el volumen: una multitud transmitió que la sociedad argentina considera la Educación Superior Pública y Gratuita como un valor que hay que defender.

Desde abril hasta octubre tuvieron lugar negociaciones entre las máximas autoridades de las universidades y los funcionarios del gobierno de Milei. El reclamo está trabado en el financiamiento para el funcionamiento cotidiano y la recomposición de los salarios docentes y trabajadores en general de las casas de altos estudios.

El Poder Ejecutivo cuestiona el volumen de los fondos que recibe el sistema y la administración que le dan sus autoridades, cuyas figuras visibles son los rectores. Por caso, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, realizó una crítica en ese sentido durante el fin de semana.

“Hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no, el 38 % de los alumnos, y los fondos se dan a partir del número total de estudiantes”, sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

La respuesta por parte del sector universitario no tardó en llegar. “Es muy grave el desconocimiento que tiene el secretario de Educación”, devolvió el rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN, Víctor Moriñigo.

En ese marco, numerosos sectores partidarios de la oposición al gobierno de Milei, como Unión por la Patria, se sumarán a la movilización del miércoles, que se espera multitudinaria.