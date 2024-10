La contunde te frase de Cristiano Ronaldo: “Ya no es importante si soy el mejor”

El delantero portugués dejó de lado la obsesión de alcanzar la perfección en su trabajo.

Cristiano Ronaldo mostró un lado más reflexivo tras la victoria de Al Nassr sobre Al Rayyan por 2-1 en la Liga de Campeones de la AFC. A pesar de haber marcado el gol decisivo, Ronaldo se centró en el rendimiento colectivo del equipo, destacando la importancia de trabajar en conjunto. "Lo más importante es que creamos muchas ocasiones y defendimos bien para evitar que el rival creara oportunidades fáciles", comentó el astro portugués.

En un gesto emotivo, Ronaldo dedicó su gol a su padre en el día que habría cumplido 71 años, mostrando su faceta más personal: "Mi gol fue importante porque mi padre se habría alegrado si estuviese vivo", declaró, mientras señalaba al cielo en su celebración.

El cinco veces ganador del Balón de Oro también sorprendió al reflexionar sobre su histórica rivalidad con Lionel Messi, indicando que ya no le preocupa ser considerado el mejor del mundo: "Ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Lo importante es disfrutar y ayudar a mi equipo a ganar". Estas declaraciones marcan un notable cambio en su enfoque, priorizando ahora el disfrute y el apoyo a sus compañeros por encima de los logros individuales.

A pesar de que sigue siendo el máximo goleador en actividad y está cerca de alcanzar los 1.000 goles, Ronaldo enfatizó que ya no busca romper récords, sino disfrutar del fútbol: "Estoy acostumbrado a batir récords, pero lo más importante para mí ahora es disfrutar y ayudar a mis compañeros a ganar", reafirmó el capitán de Portugal, dejando claro que la madurez ha transformado su manera de ver el deporte.