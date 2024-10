Tiktoker sorprendió al contar cuánto paga de alquiler en un piso 14 de Puerto Madero

Durante una entrevista, el joven reveló el monto que paga por alquilar un departamento en una de las zonas más cotizadas.

Un joven dio a conocer el insólito precio que paga de alquiler por un departamento en el piso 14 ubicado en Puerto Madero. A través de una entrevista, “Tino” detalló que le habían aumentado recientemente el valor y tuvo que abonar tres meses por adelantado. El video se viralizó en TikTok.

A través de la cuenta @tino.mossuu compartió la publicación en la plataforma. “Hace poquito lo renové, hace una semana lo volví a pagar”, comentó entre risas ante la pregunta de la entrevistadora. En ese momento, sacó su celular para mostrar cuánto había pagado por los tres meses de adelanto.

“Fue todo junto porque es por inmobiliaria... 9.000 dólares los tres meses en un piso 14?, comentó el tiktoker mientras mostraba a cámara la transferencia que había hecho. Además, aseguró que anteriormente vivía en una casa en Nordelta, por la que pagaba US$7.000 por mes.

La publicación llegó a 2,2 millones de reproducciones y 58 mil “me gusta”. Los comentarios al posteo no tardaron en llegar. “¿No le conviene ahorrar y comprarlo en vez de alquilarlo?”, preguntó una usuaria. “Si subís de nivel, por qué no tenés casa propia”, criticó otro seguidor. “Con esa plata me compro un terreno”, aseguró otro tiktoker.